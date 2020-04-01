Темпы роста цен на овощи в РФ ускорились в последнюю неделю марта

Темпы роста цен на гречку, напротив, замедлились

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на основные овощи, кроме огурцов и помидоров, в РФ на неделе с 24 по 30 марта ускорился, следует из данных Росстата.

Так, репчатый лук подорожал на 7,8% против 3,5% неделей ранее, морковь - на 3,7% против 2,5%, белокочанная капуста - на 3,3% против 1,3%. Картофель стал дороже на 2,8% против 2,1% на предыдущей неделе.

В то же время помидоры подешевели на 0,7%, хотя неделей ранее был зафиксировано рост на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 5% против снижения на 6,1% неделей ранее.

Кроме того, по данным Росстата, цены на гречку в период с 24 по 30 марта выросли на 2,2%. Неделей ранее рост составлял 2,8%.

Рис подорожал на 1,2%. Такой же рост был отмечен и на предыдущей неделе. Рост цен на пшено также замедлился - до 0,2% против 0,7% соответственно.