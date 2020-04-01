Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 01.04В России 2 777+440В мире 857 487+75 122

Темпы роста цен на овощи в РФ ускорились в последнюю неделю марта

Темпы роста цен на гречку, напротив, замедлились

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на основные овощи, кроме огурцов и помидоров, в РФ на неделе с 24 по 30 марта ускорился, следует из данных Росстата.

Так, репчатый лук подорожал на 7,8% против 3,5% неделей ранее, морковь - на 3,7% против 2,5%, белокочанная капуста - на 3,3% против 1,3%. Картофель стал дороже на 2,8% против 2,1% на предыдущей неделе.

В то же время помидоры подешевели на 0,7%, хотя неделей ранее был зафиксировано рост на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 5% против снижения на 6,1% неделей ранее.

Кроме того, по данным Росстата, цены на гречку в период с 24 по 30 марта выросли на 2,2%. Неделей ранее рост составлял 2,8%.

Рис подорожал на 1,2%. Такой же рост был отмечен и на предыдущей неделе. Рост цен на пшено также замедлился - до 0,2% против 0,7% соответственно.

Росстат

Новости

У четырех сотрудников "Роскосмоса" нашли коронавирус

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Трамп не исключил приостановки действия некоторых пошлин на 90 дней

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Усманов направил $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане

Ростуризм выступил против введения электронной путевки и гостиничного сбора

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

Российские биржевые индексы упали на 2,3-3,1%

Что случилось этой ночью: среда, 1 апреля

Министры энергетики РФ и США будут договариваться с производителями нефти

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');