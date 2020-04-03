Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 03.04В России 4 149+601В мире 1 013 157+80 552

Глава МВФ заявила, что экономический кризис от коронавируса хуже финкризиса 2008-09 гг.

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике, - сказала Георгиева в ходе пресс-конференции по итогам встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). - Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Это ни на что не похоже".

"На моей памяти - это самый тяжелый час в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться", - заявила она.

Георгиева отметила, что МВФ совместно с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб пандемии.

"В нашем распоряжении есть $1 трлн, и мы намерены использовать из этих средств столько, сколько потребуется", - сказала она.

По словам Георгиевой, более 90 стран уже обратились за помощью к фонду.

Она отметила также, что отток средств инвесторов с emerging markets составил уже почти $90 млрд.

"Наибольший риск, который мы видим - это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые затруднят восстановление экономики", - сказала Георгиева.

МВФ Кристалина Георгиева COVID-19

Новости

ЦБ РФ отметил сокращение темпов выхода иностранных инвесторов из российских активов

Нефтекомпании США разделились по вопросу об участии в сокращении добычи

Нефтекомпании США разделились по вопросу об участии в сокращении добычи

Думская комиссия по ОПК попросила ЦБ снизить ключевую ставку на 1-1,5 п.п

Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса

Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса
Экономический кризис

Число рабочих мест в США в марте упало впервые с 2010 года

Минпромторг разъяснил регионам правила работы торговли во время карантина

Минпромторг разъяснил регионам правила работы торговли во время карантина

Путин запретил директивно ограничивать экономическую деятельность во всех регионах

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

Глава "АЛРОСА" продал половину доли в компании, деньги отдал на борьбу с коронавирусом

Собянин ждет эффект от удара по бюджету Москвы после II квартала

Рубль растерял часть утреннего роста к доллару и евро на заявлениях главы ЦБ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');