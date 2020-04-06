"Кубышка" "Сургутнефтегаза" не превысила 3 трлн рублей к концу 2019 года

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" - так называемая "кубышка" - на конец 2019 года составили 2,977 трлн рублей, следует из годового отчета компании по РСБУ. На конец 2018 года они составляли 3,06 трлн рублей, на конец октября 2019 года - 2,981 трлн рублей.

Показатель ликвидных активов включает в себя сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов.

Годовая чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ сократилась почти в восемь раз, до 105,5 млрд рублей. Аналитики ранее прогнозировали, что неожиданное укрепление рубля в декабре 2019 года приведет к падению годовой чистой прибыли "Сургутнефтегаза", финансовые показатели которого напрямую зависят от динамики курса рубля из-за хранящихся на валютных депозитах триллионов рублей. По их оценке прибыль должна была упасть в 6,6 раза - до 126 млрд рублей.

Выручка компании увеличилась на 2% - до 1,555 трлн рублей, себестоимость - на 3,6% - до 1,071 трлн рублей. Валовая прибыль снизилась на 1,5% - до 483,787 млрд рублей, прибыль от продаж - на 4,3%, до 375,026 млрд рублей. Прибыль до налогообложения упала с 1,008 трлн рублей в 2018 году до 123,294 млрд рублей в 2019 году. Прочие расходы выросли с 1,53 трлн рублей в 2018 году до 1,969 трлн рублей в 2019 году.

Опубликованная отчетность позволяет ожидать дивиденды за 2019 год в размере 97 копеек на привилегированную акцию, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных компании.

Это значительно ниже, чем ожидали аналитики - 1,16 рубля в среднем (в интервале от 0,81 до 1,83 рубля), согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в январе. Ближе всех к истине оказался прогноз VTB Capital - 98 копеек.

На обыкновенные акции рынок ждет от компании выплат в размере 66 копеек на акцию.

Из чистой прибыли по РСБУ компания рассчитывает дивиденды на привилегированные акции: общая сумма дивидендов на "преф" составляет 10% от чистой прибыли компании по РСБУ, разделенной на 25% от уставного капитала. Эту норму устава компания верно выполняла много лет, в том числе, когда в предыдущие "жирные" годы ей приходилось платить огромные дивиденды на "префы". Компания не использовала никаких лазеек, чтобы снизить обязательства по дивидендам.