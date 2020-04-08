Рынок акций РФ в среду вырос вслед за США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в среду вырос по индексам и большинству blue chips вслед за подъемом фондовых индикаторов в США, а также на фоне стабилизации нефти в ожидании новостей с переговоров ОПЕК+ по ограничению добычи. Взлетели на 23% акции "Трубной металлургической компании" на новостях о проведении buyback с премией к рынку.

По итогам сессии индекс МосБиржи составил 2670,12 пункта (+1,3%, утром индекс опускался к 2600 пунктам), индекс РТС - 1114,6 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,7%.

Доллар просел до 75,47 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали рублевые акции "Россетей" (+4,7% и +2,4% "префы"), "Магнита" (+3,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,3%), акции "Мосбиржи" (+2,8%), "Яндекса" (+2,8%), "Татнефти" (+2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,4%), "ФСК ЕЭС" (+2,4%), "Норникеля" (+1,9%), ВТБ (+1,8%), "Распадской" (+1,7%, "Мобильных телесистем" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), "НОВАТЭКа (+1,5%), "Газпрома" (+1,5%).

Акции "Трубной металлургической компании" взлетели до 57,24 рубля (+23%) при объеме торгов 2,545 млрд рублей. Компания сообщила в среду, что совет директоров одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Программа выкупа акций будет осуществляться путем направления "Волжским трубным заводом" (100%-ная "дочка" ТМК) добровольного предложения в отношении 358 млн 826,299 тыс. обыкновенных акций, цена покупки составит 61 рубль за акцию. Делистинг с LSE компания проведет в июле.

Подешевели акции "РусАла" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подорожали акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+9,2%), "префы" "ОМЗ" (+9%), бумаги ПАО "Белуга групп" (+6,6%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (+6%), ПАО "Наука-связь" (+5,7%), "ТГК-14" (+5,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+4,7%), "ФосАгро" (+3,2%).

Подешевели акции ПАО "Тантал" (-7,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-3,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (-3,3%), ОАО "GTL" (-3%), ПАО "Группа Черкизово" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 83,666 млрд рублей (из них 17,787 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, нефтетрейдеры продолжают оценивать шансы на заключение сделки по сокращению добычи - в четверг состоится телеконференция ОПЕК+, а в пятницу пройдет встреча министров энергетики стран G20. В Европе в среду индексы просели после того, как министры финансов ЕС не смогли достичь соглашения по пакету стимулов, направленных на защиту стран союза от рецессии, вызванной пандемией COVID-19. Кроме того, активность покупателей сократилась в преддверии длительных выходных в Европе по случаю католической Пасхи (глобальные рынки будут закрыты в пятницу).

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,2-0,9%) на фоне неопределенности вокруг пандемии коронавирусной инфекции, но "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавил 2% и превысил 2710 пунктов).

Всего в мире число инфицированных превысило 1,4 млн человек и 82 тыс. смертельных случаев, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса.

Нефть в среду подросла после отката накануне, но цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,45 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $32,33 за баррель (+1,4% и -3,6% во вторник), майская цена WTI - $24,45 за баррель (+3,5% и -9,4% накануне).

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на прошлой неделе на 15,18 млн баррелей при прогнозах увеличения на 9,25 млн баррелей, также превысило ожидания увеличение резервов бензина.

Росту котировок способствуют надежды на то, что крупнейшие в мире производители согласятся сократить добычу. Рынок ждет видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг в 15:00 МСК.

Кроме того, в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет в режиме видеоконференции внеочередную встречу министров энергетики для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.