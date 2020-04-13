Ж/д операторы готовы предоставлять цистерны для хранения нефтепродуктов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Железнодорожные операторы готовы предоставить цистерны нефтяным компаниям, которые на фоне превышения предложения над спросом и падения цен на нефть сталкиваются с дефицитом мощностей для хранения нефтепродуктов. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в НПЗ и в железнодорожных компаниях.

При этом собеседники газеты отмечают, что несколько крупных нефтяных компаний и трейдеров уже рассматривают возможность задействования вагонов для этих целей. Крупными собственниками цистерн являются "Нефтетранссервис" (НТС), "Трансойл", RailGo, Globaltrans и Brunswick (SPB: BC) Rail, средняя вместимость цистерны - 60-66 тонн в зависимости от модели и вида продукта, напомнил изданию генеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

В НТС (работает по контрактам "Роснефти") готовы рассмотреть предоставление до 3 тыс. цистерн для хранения нефти или нефтепродуктов по рыночной ставке аренды на срок не менее полугода, сказал "Коммерсанту" представитель компании. Общая вместимость такого парка составляет около 180 тыс. тонн нефти или нефтепродуктов, что сопоставимо с загрузкой одного танкера Suezmax. В "Трансойле" газете оперативно не прокомментировали ситуацию. В Союз операторов железнодорожного транспорта грузоотправители пока не обращались, сообщил изданию представитель ассоциации.

ОАО "Российские железные дороги" готово размещать и уже размещает частный груженый и порожний подвижной состав на договорных условиях, заявили "Коммерсанту" в монополии. "Специально для этого определен перечень станций, где длительный простой вагонов не будет оказывать негативного эффекта на пропускную способность линий", - сказал собеседник газеты.

Ставка предоставления вагона как емкости для хранения нефтепродуктов в сутки может составить около 1 тыс. руб., стоимость аренды цистерн составляет 1,1-1,2 тыс. руб. в сутки в зависимости от модели, отметил Бурмистров. Резервуарная инфраструктура НПЗ - объективно "узкое место", поэтому вопрос хранения нефтепродуктов актуален для всех крупных игроков - "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза", "Татнефти" и "Газпромнефти", сказал он.

Приостановить работу НПЗ невозможно, так как это предприятия непрерывного цикла, также отметил эксперт. В нынешних условиях нефтяные компании могут вывести заводы в плановый ремонт, но это не оптимально с точки зрения экономики, однако выполнение условий сделки с ОПЕК по масштабному сокращению добычи с 1 мая, вероятнее всего, приведет к сокращению поставок нефти на НПЗ. Один из собеседников "Коммерсанта" добавил, что перезапуск завода потребует намного более существенных ресурсов, чем временное хранение нефтепродуктов на железнодорожных путях.

Глава совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Михаил Скигин сообщил газете, что мощности ПНТ (почти 400 тыс. кубометров) загружены практически полностью, в марте 2020 г. степень загрузки будет выше более чем на 10% по сравнению с мартом 2019 г.

Спрос в стране упал так же, как в мире

"Из-за коронавируса и карантина в Европе активно заполняются все возможные резервуары в странах-импортерах нефти и нефтепродуктов. Европейские игроки даже фрахтуют танкеры для хранения. Спрос там упал практически до нуля, а на отдельные виды топлива, например авиационного, - до нуля. Сложно предсказать, как будет развиваться ситуация: все зависит от степени распространения пандемии и от того, как долго европейские страны будут находиться в режиме карантина. Переориентировать сбыт нефтепродуктов с зарубежных потребителей на российских сложно: спрос в стране упал так же, как и в Европе и во всем мире", - отметил он.

По словам двух источников издания, близких к Киришскому нефтеперерабатывающему заводу "Сургутнефтегаза" (Ленинградская обл.; единственный НПЗ на Северо-Западе РФ, максимальный объем переработки - чуть более 21 млн тонн нефти в год), сбыт продукции сокращается, и предприятие вынуждено рассматривать альтернативные варианты хранения нефтепродуктов. Вывоз продукции с предприятия почти полностью осуществляет "Трансойл", уточнил источник "Коммерсанта" в отрасли. Впрочем, ситуация характерна не только для Северо-Запада, но и для юга и Дальнего Востока РФ, отметил один из собеседников газеты.