Мишустин и Румас обсудили цены на российский газ для Белоруссии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили стоимость российского газа для Белорусиии, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского правительства.

"В ходе разговора стороны обсудили ряд актуальных вопросов энергетического сотрудничества, в том числе стоимость российского газа для Республики Беларусь с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, главы правительств затронули тему поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из РФ в республику в адрес белорусских субъектов хозяйствования.

"Сергей Румас и Михаил Мишустин обменялись мнениями об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 10 апреля 2020 года в формате видеоконференции, и интеграционных вопросах в рамках ЕАЭС. Стороны договорились продолжить консультации по неурегулированным вопросам стратегического направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

Лукашенко просит мировой цены

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ в качестве помощи республике могла бы снизить до мировой цену на поставляемый в республику газ.

"Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $80, не выше $90 за 1 тыс. куб.м. А мы платим $127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании. Президента цитирует госагентство БелТА.

2 апреля Лукашенко заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для республики должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

Позднее министерство энергетики Белоруссии предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году.

"В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал министр энергетики Виктор Каранкевич 9 апреля.

Он также заявил, что Белоруссия хочет покупать часть российского газа на бирже. "В качестве одного из механизмов пересмотра предложена (Газпрому - ИФ) возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - добавил министр.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.