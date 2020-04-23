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Индекс деловой активности в еврозоне обновил исторический минимум второй месяц подряд

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в апреле 2020 года второй месяц подряд упал до рекордного минимума.

Индикатор рухнул до 13,5 пункта в апреле по сравнению с 29,7 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные исследовательской компании Markit Economics.

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Падение оказалось существеннее прогноза аналитиков, которые ожидали снижения показателя сводного PMI региона до 25,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны рухнул до 11,7 пункта с 26,4 пункта в марте. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны упал до 33,6 пункта с 44,5 пункта.

По предварительным данным, значение сводного индекса PMI в Германии в апреле сократилось до 17,1 пункта с 35 пунктов месяцем ранее. При этом аналитики ожидали меньшего снижения показателя - до 31 пункта.

Индекс активности в сфере услуг в текущем месяце рухнул до рекордно низких 15,9 пункта с 31,7 пункта в марте, а промышленный PMI опустился до 34,4 пункта с 45,4 пункта.

Во Франции сводный PMI упал до 11,2 пункта с 28,9 пункта. Значение показателя оказалась заметно ниже прогноза аналитиков в 26 пунктов.

Индекс в секторе услуг рухнул до 10,4 пункта по сравнению с 27,4 пункта в марте. Промышленный PMI опустился до 31,5 пункта против 43,2 пункта.

Европа Франция Германия

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