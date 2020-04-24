Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами и закрыл неделю в "плюсе"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу на фоне ожидаемого снижения ставки Банком России на 0,5 процентного пункта (до 5,5% годовых) и роста нефти завершились вечером распродажами в рамках фиксации прибыли игроками перед выходными; внешние площадки также подавали негативные сигналы после известий о провале клинических испытаний экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2562,03 пункта (-1,4%, утром индекс падал в район 2550 пунктов), индекс РТС - 1081,32 пункта (-1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,3%.

Доллар после решения ЦБ РФ по ставке просел до 74,64 рубля (-0,13 рубля).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,2-1,1%, доллар подорожал на 0,65 рубля.

ЦБ РФ сообщил в пятницу, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозам ЦБ РФ, ожидается снижение ВВП РФ во втором квартале с постепенным восстановлением экономической активности. По итогам 2020 года ЦБ РФ ожидает падения ВВП РФ на 4-6%, роста в 2021 году - на 2,8-4,8%, в 2022 году - на 1,5-3,5%. Банк России также понизил прогноз по цене на нефть марки Urals в 2020 году до $27 за баррель с $55 за баррель, в 2021 году - до $35 за баррель, в 2022 году - до $45 за баррель. Также ЦБ сохранил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2020 год в размере $15 млрд.

Подешевели в пятницу рублевые акции "Роснефти" (-3,3%), "ЛУКОЙЛа" (-3,2%), "РусГидро" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,8%), "Мобильных телесистем" (-2,4%), АФК "Система" (-2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,2%), "Магнита" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,1%), "Татнефти" (-1,9% и -2,4% "префы"), "РусАла" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,7%).

Выросли бумаги ПАО "Полюс" (+1,2%).

По оценке экономиста по России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Софьи Донец, ЦБ РФ ожидаемо перешел к смягчению денежно-кредитной политики. Наибольшим сюрпризом стала глубина прогнозируемого ЦБ спада в 2020 году - на 4-6%. Это объясняет большой шаг решения и сигнал регулятора на дальнейшее смягчение ДКП. С учетом такой риторики можно будет увидеть снижение ставки до 5,0% в июне. Хотя, если инфляция к июньскому решению успеет превысить 4% (при сохранении текущих темпов роста цен), или же рубль окажется слабее (ближе к 80 руб./$1), или выйдут хорошие данные по темпам восстановления спроса при смягчении мер карантина (ожидается со второй половины мая), то шаг следующего решения ЦБ может быть ниже (25 базисных пунктов), или даже будет взята пауза в снижении ставок, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, сообщения о высокой эффективности препарата Remdesivir от Gilead Sciences против COVID-19 оказались, по сути, газетной уткой, на которую ранее среагировал ростом глобальный рынок. Впрочем, пока также рано говорить о каких-то больших успехах в области сдерживания вируса, хотя статистика заболеваемости в Европе и США уже начинает дарить какие-то надежды. Рост в нефти почти сошел на нет к вечеру. Поддержку российским акциям оказало снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов. При ставке 5,5% годовых дивидендная доходность рынка акций становится почти безальтернативной. Впрочем, на акции экспортеров немного надавил укрепляющийся рубль, поэтому среди аутсайдеров преобладали компании, ориентированные на внешний рынок.

Рубль продолжил свое укрепление даже после снижения ставки ЦБ РФ. В какой-то мере решение успокоило рынок на предмет того, что ставка не будет повышаться. Соответственно, ЦБ РФ рассматривает текущую ситуацию в качестве нормальной, не требующей экстренных мер для поддержки рубля.

Настроения в Европе были заметно хуже, чем в России. Страны Евросоюза вроде бы договорились о пакете экономической поддержки, но до его одобрения придется подождать до начала лета. Впрочем, опыт показывает, что задержка может продлиться до сентября, а реальные средства поступят в распоряжение лишь в начале 2021 года. Также можно говорить о разочаровании по поводу скорого появления эффективного препарата против COVID-19, хотя в России и Индии продолжают испытывать медикаменты на основе лекарства против малярии.

Нефть

Нефть пыталась в пятницу восстановить позиции, хотя недельный итог остается отрицательным. Продолжают поступать сигналы о сокращении производства. Кувейт начнет выполнять свои обязательства по соглашению ОПЕК++ ранее запланированного срока. Американская Continental Resources (SPB: CLR) остановила добычу почти на всех своих объектах в Северной Дакоте. Вечером выйдет статистика Baker Hughes, и почти гарантированно она вновь покажет резкое сокращение буровой активности в США.

На следующей неделе можно ожидать более частых новостей о смягчении карантинных мер, что должно улучшить настроения инвесторов, считает Кочетков.

По словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, о планируемом понижении ставки ЦБ РФ сообщал еще в конце прошлой недели, и рынок его уже учел. ЦБ транслирует настрой на дальнейшее снижение ставки, и можно ожидать ее понижения до 5,0% в ближайшие месяцы.

Макросценарий ЦБ, представленный одновременно с решением по ставке, предусматривает снижение ВВП на 4-6% в 2020 году. Это гораздо более пессимистичный прогноз в сравнении с предыдущим заявлением главы ЦБ, в котором она говорила о возможном масштабе спада на 1-2% г/г и о возможности избежать рецессии. Значительное ухудшение прогноза оправдывает продолжение снижения ставки в случае необходимости.

Также можно ожидать, что после понижения ставки до 5,0% в ближайшие месяцы к концу года ставка может уйти ниже этого значения. Курс рубля отреагировал укреплением на новость о понижении ставки, что указывает на то, что рынок также настроен на продолжающееся снижение ставок в РФ.

Второй квартал будет самым тяжелым по масштабу снижения ВВП - согласно результатам опроса российских экспертов, проведенного Центром развития ВШЭ в начале апреля, ВВП должен снизиться на 8% г/г во втором квартале при сценарии снижения ВВП на 2% по итогам 2020 года. Прогноз ЦБ по масштабу спада во втором квартале совпадает с указанной выше цифрой. Это говорит о том, что потенциал понижения ставки на следующем заседании ЦБ 19 июня остается значительным - ожидается снижение до уровня 5% годовых, считает Орлова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, перспектива подписания Трампом законопроекта об очередном масштабном пакете помощи экономике США воодушевляла рынки. С другой стороны, испытания препаратов против коронавируса пока не дают однозначных положительных результатов, а перспективы восстановления экономической активности выглядят туманными.

Статистика пятницы показала падение заказов на товары длительного пользования в США в марте на 14,4% (ожидалось 11,9%) после повышения на 1,1% месяцем ранее. Следующая неделя принесет инвесторам большой блок макроэкономических данных, среди которых будет и предварительная оценка ВВП США за первый квартал. Лидеры ЕС накануне согласовали создание экстренного фонда помощи национальной экономике в объеме 1 трлн евро, но все еще неясно, каким образом фонд сможет предоставлять средства, что отсрочит начало его функционирования. Региональная статистика показала падение индекса делового оптимизма Ifo по Германии в апреле с 85,9 до 74,3 пункта (ожидалось 80 пунктов).

Нефть днем росла, но к вечеру отступила от района краткосрочных сопротивлений ($23 за баррель Brent), что указывает на нерешительность "быков" в отношении дальнейших покупок. Тем временем, до мая остается всего неделя, а значит, предложение нефти вскоре будет более ограниченным - при прочих равных позитивный для цен фактор. Вполне вероятно, что игроки на повышение лишь проявили осторожность и воздержались от наращивания позиций перед выходными, считает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу вновь отступили от психологически важных отметок 2600 и 1100 пунктов и вернулись к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2565 и 1070 пунктов). Краткосрочно рынок пребывает в нерешительности, в то время как среднесрочный тренд, стартовавший во второй половине марта, локально поддерживает "быков". В конце апреля пройдут заседания ЕЦБ и ФРС, но сюрпризов от регуляторов не ожидается. Если западные статданные явно не принесут позитивных сигналов, они вполне могут поступить из Китая, где будут опубликованы индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг за апрель. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2500-2620 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу снизились индексы в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng - 0,6%), проседала Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,3-1,7%), но делает попытки стабилизации Америка (индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Поддержкой для "быков" в США стала вышедшая статистика, оказавшаяся чуть лучше ожиданий. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в апреле снизился до 71,8 пункта при прогнозах падения до 68 пунктов с мартовских 89,1 пункта.

Нефть в пятницу дорожает после обвала в начале недели, однако к 18:50 МСК цена Brent находилась на $0,9 ниже уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $21,54 за баррель (+1% и +4,7% в четверг), июньская цена WTI - $17,05 за баррель (+3,3% и +20% накануне).

Участники рынка пока не видят четких сигналов, говорящих о сроках восстановления спроса на нефть, и ожидают сохранения высокой волатильности цен. С начала марта ежедневные снижения или повышения цен на контракты WTI составляют в среднем 10%, напоминает The Wall Street Journal.

В США производители начали останавливать скважины и прекращать бурение новых, что может снизить добычу в США примерно на 20%. Кувейт и Алжир заявили о начале снижения производства еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+. В то же время заявленные нефтедобывающими странами объемы снижения добычи аналитики считают недостаточными для восстановления баланса между спросом и предложением на рынке.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "МРСК Волги" (-2,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-2,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-2,7%), GDR X5 Retail (-2,6%), АДР Qiwi (-2,6%), "ОГК-2" (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+17,6% и +39,6% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+9,9%), "Квадры" (+7,5% и +23% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (+6,6%).

Согласно вышедшему утром в пятницу отчету "Квадры", компания в 2019 году получила по МСФО 753,7 млн рублей чистой прибыли против 2,6 млрд рублей убытка годом ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,998 млрд рублей (из них 10,472 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).