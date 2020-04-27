Минэнерго РФ зафиксировало рост спроса на нефть в некоторых странах Европы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ отмечает рост спроса на нефть в некоторых странах Европы.

"Отмечаем уже, буквально сегодня видели информацию, что в странах Центральной и Западной Европы есть позитивные ростки прироста спроса. Если там на АЗС падение спроса составляло до 70%, то сегодня видим снижение этого показателя до 60-65% по некоторым странам", - сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1".

Он также напомнил, что с мая начинает действовать сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, которая позволит убрать с рынка излишнее предложение. "Исходя из этих факторов, я думаю, и будут формироваться настроения на биржевых рынках", - сказал Новак.

"Разбалансировка рынка, которая происходит, говорит о том, что участники рынка по-разному воспринимают текущую ситуацию, по-разному прогнозируют, что будет через неделю, месяц, квартал. Но большинство экспертов сходятся в том, что на сегодняшний день мы имеем пик снижения спроса, и спрос в любом случае будет восстанавливаться", - добавил министр.

По его словам, важно понимать баланс между снижением спроса, "возможностью, которая есть в качестве сокращения предложения, и разницы, которая ложится на заполнение хранилищ".

"Нам важно пройти этот пик, чтобы не заполнить хранилища, потому что при полном заполнении наступает ситуация полного коллапса, и этого хотелось бы избежать, - заметил Новак.

Министр не стал прогнозировать сроки восстановления спроса, отметив, что "все ожидают, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будет расти".

Сделка ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в середине апреля договорились с 1 мая снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн баррелей в сутки.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).