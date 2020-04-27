Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:07Заразились
на 27.04В России 87 147+6 198В мире 2 971 475+74 729

Минэнерго РФ зафиксировало рост спроса на нефть в некоторых странах Европы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ отмечает рост спроса на нефть в некоторых странах Европы.

"Отмечаем уже, буквально сегодня видели информацию, что в странах Центральной и Западной Европы есть позитивные ростки прироста спроса. Если там на АЗС падение спроса составляло до 70%, то сегодня видим снижение этого показателя до 60-65% по некоторым странам", - сообщил министр энергетики Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-1".

ЭкономикаМетания Мексики не испортили России, Саудовской Аравии и США сделку "ОПЕК+2.0". ОбзорМетания Мексики не испортили России, Саудовской Аравии и США сделку "ОПЕК+2.0". ОбзорЧитать подробнее

Он также напомнил, что с мая начинает действовать сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, которая позволит убрать с рынка излишнее предложение. "Исходя из этих факторов, я думаю, и будут формироваться настроения на биржевых рынках", - сказал Новак.

"Разбалансировка рынка, которая происходит, говорит о том, что участники рынка по-разному воспринимают текущую ситуацию, по-разному прогнозируют, что будет через неделю, месяц, квартал. Но большинство экспертов сходятся в том, что на сегодняшний день мы имеем пик снижения спроса, и спрос в любом случае будет восстанавливаться", - добавил министр.

По его словам, важно понимать баланс между снижением спроса, "возможностью, которая есть в качестве сокращения предложения, и разницы, которая ложится на заполнение хранилищ".

"Нам важно пройти этот пик, чтобы не заполнить хранилища, потому что при полном заполнении наступает ситуация полного коллапса, и этого хотелось бы избежать, - заметил Новак.

Министр не стал прогнозировать сроки восстановления спроса, отметив, что "все ожидают, что во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос будет расти".

Сделка ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в середине апреля договорились с 1 мая снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн баррелей в сутки.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Минэнерго РФ Александр Новак Европа

Новости по теме

Новости

Цена WTI упала на 17%

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Минпромторг расширил свой список до 519 системообразующих компаний по 25 отраслям

Мишустин поручил подготовить третий пакет мер по поддержке российской экономики

Экономический кризис

Последствия пандемии для электроэнергетики неопределенные, но пугающие. Обзор

Последствия пандемии для электроэнергетики неопределенные, но пугающие. Обзор

В ОПЕК спрогнозировали возвращение нефти к $40 за баррель во втором полугодии 2020 года

Boeing отказался от покупки бизнеса бразильской Embraer

СМИ узнали о готовящемся ослаблении карантина в Великобритании

Saudi Aramco начала сокращать добычу, не дожидаясь 1 мая

Saudi Aramco начала сокращать добычу, не дожидаясь 1 мая

Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Экспортеры зерна из России досрочно выбрали квоту в 7 млн тонн

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');