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Мишустин разрешил помещать средства ФНБ в долговые обязательства в юанях

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В список государств, в долговые обязательства которых могут размещаться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), включен Китай.

Средства фонда также разрешается размещать в финансовые активы, номинированные в юанях. Соответствующие поправки в постановление о порядке управления средствами ФНБ премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 26 апреля.

Устанавливается, что средства ФНБ могут инвестироваться в долговые обязательства с объемом выпуска в обращении не менее 1 млрд китайских юаней.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял о планах по приведению валютной структуры ФНБ в соответствие со структурой международных (золотовалютных) резервов Банка России (доля активов в китайских юанях составляла на 30 июня 2019 года 13,2% (эквивалентно $68,4 млрд), в долларах США - 24,2%, в евро - 30,6%, в фунтах стерлингов - 6,0%, в канадских долларах - 2,4%, в австралийских долларах - 0,8%, в японских иенах - 3,7%).

Объем ФНБ на 1 апреля 2020 года составил 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено $57 млрд 232,2 млн, 49 млрд 484 млн евро, 9 млрд 616,2 млн фунтов стерлингов и 1 трлн 494,25 млрд рублей.

Средства фонда разрешено размещать в финансовые активы, номинированные в рублях, долларах, евро, фунтах стерлингов, австралийских и канадских долларах, швейцарских франках и иенах; в долговые обязательства в виде ценных бумаг правительств Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии.

По отдельным решениям правительства РФ средства фонда могут размещаться в долговые обязательства других государств. Так, в евробонды Украины инвестировано $3 млрд.

ФНБ Китай Михаил Мишустин

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