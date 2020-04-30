"Роснефть" в карантинном апреле впервые обошла "Газпром" по продаже газа на бирже

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" (которая сама нередко покупает газ на бирже) в апреле впервые обошла "Газпром" по объему реализации голубого топлива на СПбМТСБ, свидетельствуют данные биржи. Впрочем, в истории секции был один месяц (май 2016 года), когда другой независимый производитель - "НОВАТЭК" продал газа больше, чем "Газпром".

Апрель в России уже полностью был охвачен ограничительными мерами в связи с коронавирусом, что не могло не сказаться на потреблении газа в стране. В условиях меняющегося рынка "Роснефть" вывела на продажу невиданные 521 млн кубометров газа (43% всех продаж за месяц), а "Газпром" сократил присутствие на площадке до 484 млн кубов (40%). Впрочем, чудеса на рынке начали происходить еще в марте, когда "Роснефть" впервые за полтора года (с сентября 2018 года) не покупала топливо на площадке (покупает она газ на АО "Уралсевергаз - независимая газовая компания" и АО "СЛ-Трейдинг").

Объем торгов газом на СПбМТСБ в апреле 2020 года снизился до 1,203 млрд кубометров по сравнению с мартом 2020 года (1,478 млрд куб. м) и апрелем 2019 года (1,325 млрд куб. м). Цена газа продолжила снижение: на месячной торговой сессии главном балансовом пункте - КС "Локосово" - она снизилась на 15 рублей, до минимума за последние 14 месяцев.

"НОВАТЭК" продал 126 млн куб. м после 200 млн кубов месяц назад. Наращивает продажи "дочка" "Белоруснефти" "Нефтяная компания "Янгпур", которая весь свой газ продает на СПбМТСБ: в апреле она продала уже 65 млн кубометров голубого топлива.

Группа "Газпром" ("регионгазы", "Газпром нефть", "АСИС-Инвест" и ПАО "ТГК-1") вместе купили 816 млн куб. м газа, или 68% всего месячного оборота (впервые больше, чем "Газпром" продал).

В апреле в связи с прекращением действия договора секцию "Природный газ" СПбМТСБ покинул такой крупный трейдер как "ВЦ-Терминал", а также "Керама Марацци" и "СИТЭК".