Прибыль Nintendo выросла на 33% в минувшем фингоду благодаря продажам консолей Switch

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo увеличил прибыль на 33,3% в финансовом году, завершившемся 31 марта, благодаря росту спроса на приставки Switch и последнюю игру серии Animal Crossing.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в прошлом финансовом году составила 258,6 млрд иен ($2,4 млрд) против 194 млрд иен в предыдущем финансовом году.

Операционная прибыль подскочила на 41,1% до 352,3 млрд иен с 249,7 млрд иен.

Выручка компании повысилась на 9%, до 1,3 трлн иен с 1,2 трлн иен.

Только в четвертом финансовом квартале прибыль Nintendo выросла в три раза.

Nintendo прогнозировала в конце января, что продажи консолей Switch, флагманского продукта компании, в январе-марте составят менее 2 млн. Однако компания сумела продать более 3 млн приставок за этот период, в результате чего общее количество реализованных консолей Nintendo Switch, включая более бюджетную версию Switch Lite, разработанную для игры в портативном режиме, составило 21,03 млн за прошлый финансовый год.

Кроме того, Nintendo реализовала 13,4 млн копий Animal Crossing: New Horizons за шесть месяцев с момента релиза игры 20 марта, что сделало ее одной из самых продаваемых игр для приставок Switch. Этому способствовало вынужденное нахождение людей дома в связи с пандемией коронавируса.

В текущем финансовом году, который завершится в марте 2021 года, Nintendo ожидает небольшого снижения как прибыли, так и выручки. Компания рассчитывает продать 19 млн консолей Switch по итогам года.

В пресс-релизе Nintendo отмечается, что задержки с производством и транспортировкой, обусловленные пандемией COVID-19, по-видимому, постепенно исчезают, однако компания не исключает возможных проблем с приобретением необходимых компонентов в этом году.