Суд отклонил иск "Роскосмоса" к РКК "Энергия" на 542 млн рублей

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области в среду отклонил иск госкорпорации "Роскосмос" о взыскании с ПАО "Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" имени С.П.Королева" 542,5 млн рублей неустойки по госконтракту от 12 сентября 2011 года.

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда. Другие данные пока не опубликованы.

РКК "Энергия" - единственный российский производитель пилотируемых космических кораблей. Сейчас корпорация производит корабли "Союз МС", грузовики "Прогресс МС" и занимается созданием перспективного российского многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация".