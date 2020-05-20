Союз экспортеров зерна предложил создать фонд продовольственного зерна

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Союз экспортеров зерна предлагает создать в РФ фонд продовольственного зерна на базе интервенционного фонда для обеспечения этим зерном мукомолов. С этим предложением глава союза Эдуард Зернин выступил на совещании у президента Владимира Путина в среду.

"На фоне роста цен на зерно и одновременно при сдерживании роста цен на хлеб наши мукомолы оказались внутри ценовых ножниц, угрожающих их финансовой стабильности, - сказал он. - Для решения проблемы нужен механизм, который обеспечит их зерном по приемлемым ценам. В качестве механизма предлагаем рассмотреть возможность перезагрузки существующего интервенционного фонда и создание на его базе фонда продовольственного зерна".

По его словам, такой фонд мог бы использоваться "исключительно для снабжения зерном отечественных переработчиков в таких нестабильных ситуациях, как сейчас". "Конечно, это не единственный вариант. Есть и другие механизмы. Но для этого требуется проработка на уровне заинтересованных министерств и ведомств", - сказал Зернин.

Отвечая на вопрос президента, чем этот фонд будет отличаться от действующего интервенционного фонда, Зернин пояснил, что его основными клиентами будут мукомолы. "Он отличается более сфокусированным действием - то есть этот фонд мог бы стать демпфером между волатильностью цен на зерно, которая есть на сегодняшний день на рынке, и потребностями мукомолов, сфокусировать клиентуру на мукомолах и таким образом обеспечивать им, наверное, даже где-то нерыночные цены, но чтобы они могли дальше существовать в условиях нормирования цен на конечную продукцию", - уточнил он.

Действующий интервенционный фонд предполагает более широкое использование зерна, в том числе и на корма, добавил Зернин.

"Хорошо, кажется, я начинаю понимать", - сказал президент.

Интервенционный фонд существует для проведения товарных и закупочных интервенций на рынке зерна.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает его подорожание, при падении цен - снимает "лишнее" зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Госагентом по распоряжению зерном интервенционного фонда является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).