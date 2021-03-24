Росстат отметил рекордное использование зерна на корм скоту

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В России в 2020 году на корм скоту использовали 13,3 млн тонн зерна, это рекордное количество за последние 26 лет, следует из обновленных данных Росстата. В 2019 году на корм пошло 12,7 млн тонн зерна, в 2018 году - 12,5 млн тонн, в рекордном по урожаю 2017 году - 13,1 млн тонн зерна.

В 1995 году на корм пошло 14,5 млн тонн зерна.

Всего производственное потребление зерна (с учетом 11,3 млн тонн семян) в 2020 году составило 24,6 млн тонн против 23,3 млн тонн годом ранее. На муку, крупу и комбикорма было переработано 53,8 млн тонн зерна, что на 0,5 млн тонн больше, чем годом ранее.

Потери зерна в прошлом году снизились до 1,1 млн тонн с 1,2 млн тонн в 2019 году.

Запасы зерна на конец 2020 года выросли до 82,4 млн тонн с 76,9 млн тонн на конец 2019 года.

В 2020 году в России собрали 133,5 млн тонн зерна против 121,2 млн тонн в 2019 году.