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Совет директоров "Газпрома" одобрил дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпрома" в заочной форме одобрил рекомендацию правления выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 руб. на акцию, сообщил эмитент.

Это несколько ниже, чем компания выплатила по итогам 2018 года - 16,61 руб.

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 16 июля. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и профучастникам - 30 июля, другим акционерам - 20 августа.

Общий размер выплат может составить 360,784 млрд руб., что составляет 30% от чистой прибыли по МСФО за 2019 год - в этом году без корректировок на неденежные статьи.

"Газпром" принял новую дивидендную политику в конце прошлого года. Она предусматривает курс на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО с корректировкой на неденежные статьи. В 2020 году намечено направить на дивиденды не менее 30% прибыли, в 2021 году - 40% и 50% в 2022 году.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Годовое собрание акционеров "Газпрома" в этом сезоне пройдет в заочной форме 26 июня.

С 5 июня акционеры смогут начать знакомиться с документами к собранию.

Вознаграждение членам совета директоров по итогам очередного года работы планируется повысить на 2% (от 32,952 млн рублей председателю совета до 26,737 млн рублей участнику, не выполняющему дополнительных функций).

Газпром

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