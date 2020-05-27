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АСВ снизило ставки взносов банков в Фонд страхования вкладов задним числом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение распространить на первый и второй кварталы 2020 года сниженные ставки страховых взносов банков в фонд страхования вкладов (ФСВ), говорится в сообщении АСВ.

Изначально снижение ставок планировалось с третьего квартала этого года, однако принятый в мае закон позволил АСВ снизить ставки задним числом и распространить новые значения взносов на первый и второй кварталы.

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Таким образом, базовая ставка при исчислении страховых взносов за первый и второй кварталы составит 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы - среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов составят 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.

В случае, если отдельные банки уже перечислили взносы в ФСВ за первый квартал по действовавшим ранее ставкам, сумма взносов за следующий квартал будет уменьшена на сумму переплаты.

"Решение принято в целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов населению и поддержки кредитования экономики в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в РФ", - говорится в сообщении АСВ.

По предварительным расчетам, объем экономии банков на уплате страховых взносов за четыре расчетных квартала 2020 года составит порядка 70 млрд рублей.

АСВ ФОнд страхования вкладов

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