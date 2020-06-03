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Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO
Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.

Компания установила цену первичного размещения акций в размере $25 за бумагу, что соответствует верхней границе ценового диапазона в $23-26 за акцию. Объем размещения был увеличен до 77 млн акций по сравнению с ранее объявленными 70 млн акций.

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Торги акциями компании начнутся в среду, 3 июня, на бирже Nasdaq под тикером WMG.

Среди андеррайтеров размещения - Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Акции продает Access Industries LLC, которая является материнской компанией Warner Music, и несколько акционеров. Сама компания не получит денежных средств в результате IPO.

Access Industries, принадлежащая Леонарду Блаватнику, приобрела Warner Music в 2011 году за $3,3 млрд. До этого звукозаписывающая компания контролировалась тремя частными инвестиционными компаниями - Thomas H.Lee Partners, Bain Capital Partners и Providence Equity Partners, а также главным исполнительным директором Эдгаром Бронфманом-младшим.

Как сообщает Dealogic, объем запланированных на эту неделю первичных размещений акций (IPO) в США может стать максимальным с начала 2020 года - пять компаний за эти дни могут продать акции на общую сумму почти в $3 млрд.

Вторым по величине после Warner Music Group, которая может быть оценена в $11,7-13,3 млрд, может стать размещение ZoomInfo Technologies в четверг. В совокупности WMG и ZoomInfo могут продать бумаги на $2,5 млрд, отмечает The Wall Street Journal.

ZoomInfo Technologies, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), во вторник повысила диапазон цены размещения акций в рамках IPO, которое запланировано на текущую неделю. Теперь она планирует продать бумаги по $19-20 по сравнению с ранее ожидавшимися $16-18. Компания продаст 44,5 млн акций, в результате чего сможет привлечь до $890 млн.

Ведущими организаторами IPO выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley. В число якорных инвесторов, которые обещали купить акции на сумму $100 млн каждый, входят BlackRock, Dragoneer Investment Group и Fidelity.

ZoomInfo, основанная в 2000 году, предоставляет подписчикам на платной основе бизнес-аналитику и другую информацию.

На этой неделе также запланированы IPO биофармацевтических Applied Molecular Transport Inc. и Pliant Therapeutics Inc., а также финансово-технологической Shift4 Payments LLC.

Warner Music

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