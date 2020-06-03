Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.

Компания установила цену первичного размещения акций в размере $25 за бумагу, что соответствует верхней границе ценового диапазона в $23-26 за акцию. Объем размещения был увеличен до 77 млн акций по сравнению с ранее объявленными 70 млн акций.

Торги акциями компании начнутся в среду, 3 июня, на бирже Nasdaq под тикером WMG.

Среди андеррайтеров размещения - Morgan Stanley, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Акции продает Access Industries LLC, которая является материнской компанией Warner Music, и несколько акционеров. Сама компания не получит денежных средств в результате IPO.

Access Industries, принадлежащая Леонарду Блаватнику, приобрела Warner Music в 2011 году за $3,3 млрд. До этого звукозаписывающая компания контролировалась тремя частными инвестиционными компаниями - Thomas H.Lee Partners, Bain Capital Partners и Providence Equity Partners, а также главным исполнительным директором Эдгаром Бронфманом-младшим.