Миноритарии "АЛРОСА-Нюрба" подали иск к "АЛРОСА" почти на 35 млрд рублей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Миноритарии ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (находится в стадии ликвидации) Дмитрий Самсонов, Юрий Жиляев и Александр Янковский направили в Арбитражный суд Якутии заявление с требованием взыскать с материнской компании - АК "АЛРОСА" - в пользу "дочки" 34,77 млрд рублей причиненного ущерба. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Ущерб, по мнению истцов, возник из-за утраты имущественных прав "АЛРОСА-Нюрба" на алмазные месторождения.

Кроме того, по ходатайству миноритариев суд принял обеспечительные меры. Суд запретил Межрайонной инспекции №5 по Якутии "осуществлять регистрационные действия, связанные с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц" ПАО "АЛРОСА-Нюрба".

Первое заседание по существу дела назначено на 2 июля.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АК "АЛРОСА", иск предъявлен после того, как 1 июня лицензии на пользование участками недр для добычи алмазов были переоформлены Федеральным агентством по недропользованию с ПАО "АЛРОСА-Нюрба" на АК "АЛРОСА" в связи с происходящей ликвидацией дочерней компании.

"АК "АЛРОСА" оценивает предъявленные требования как необоснованные, поскольку решение о ликвидации ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и процедура ликвидации реализуются в полном соответствии с законодательством. Следовательно, последствия данного решения, в том числе невозможность сохранения права пользования недрами у ликвидируемого юридического лица, не могут являться основанием для возникновения у акционеров права на возмещение убытков", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что "в случае удовлетворения иска, взысканная сумма попадет в ликвидационную массу ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и будет подлежать распределению между акционерами "АЛРОСА-Нюрба" пропорционально количеству принадлежащих им акций".

Как сообщалось, также в суде рассматривается другое дело по заявлениям Самсонова, Жиляева и Янковского по делу о передаче материнской компании принадлежавших "АЛРОСА-Нюрба" лицензий на Ботуобинскую и Нюрбинскую трубки в рамках ликвидации дочерней компании.

В понедельник состоялось очередное заседание, на котором миноритарии Жиляев и Янковский, чьи интересы в суде представляет Жиляев, заявили об уточнении исковых требований, передал корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

Если ранее они оспаривали в целом решение собрания акционеров "АЛРОСА-Нюрба" о ликвидации компании, то теперь, как и Самсонов, – решение собрания акционеров в части передачи лицензий материнской компании.

"Право пользования на участки недр переданы основному обществу (АК "АЛРОСА" - ИФ). В связи с этим мы считаем, что признание недействительным решения собрания полностью сейчас не может восстановить нарушенных прав истцов. (. . .) Надлежащим способом защиты является признание решения акционеров в части поручения ликвидационной комиссии обеспечить передачу прав пользования на участки недр и дать согласие на переоформление лицензий", - отметил Жиляев в суде.

В свою очередь представитель компании "АЛРОСА-Нюрба" Александр Силин отметил в суде, что "ходатайство не подлежит удовлетворению".

"Дело в том, что закон о недрах в статье 17.1 предусматривает переоформление лицензии с разрешения госоргана на основную компанию. Естественно, это не сделка и это делается безвозмездно", - сказал Силин.

Суд удовлетворил ходатайство миноритариев об уточнении исковых требований.

При этом на прошлой неделе "дочка" сообщила о факте передачи спорных лицензий головной компании.

Осенью 2019 года акционеры "АЛРОСА-Нюрба" приняли решение о добровольной ликвидации компании до 31 декабря 2020 года. В частности, ликвидационной комиссии поручено в соответствии с ФЗ "О недрах" обеспечить передачу АК "АЛРОСА" прав пользования участками недр и осуществить необходимые действия по переоформлению лицензий.

"АЛРОСА-Нюрба" приобрела Ботуобинскую трубку (и связанную с нею Ботуобинскую россыпь) и Нюрбинскую трубку (и связанную с нею Нюрбинскую россыпь) в 1997 году. Компания производственную деятельность самостоятельно не вела, весь производственный цикл на условиях подряда осуществляли структурные подразделения Нюрбинского ГОКа АК "АЛРОСА".

Сообщалось также, что ликвидационная стоимость акций "АЛРОСА-Нюрба" будет близка к их текущей рыночной цене. Заместитель гендиректора "АЛРОСА" Алексей Филипповский 8 ноября прошлого года говорил: "Актуальная цена акции "АЛРОСА-Нюрба", если я не ошибаюсь, составляет 66 тыс. рублей. Мы думаем, что ликвидационная стоимость будет более-менее на этом уровне. Не думаем, что права миноритарных акционеров будут нарушены в ходе этого процесса".

"АЛРОСА" владеет 97,4878% акций ПАО "АЛРОСА-Нюрба", акции ПАО котируются на "Мосбирже".