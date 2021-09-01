Миноритариям "АЛРОСА-Нюрба" не удалось добиться взыскания 35 млрд руб. с АК "АЛРОСА"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу миноритариев ПАО "АЛРОСА-Нюрба" в деле о взыскании с материнской компании - АК "АЛРОСА" - 34,8 млрд рублей ущерба, следует из картотеки арбитражных дел.

Истцами по делу выступали миноритарные акционеры "АЛРОСА-Нюрба" Дмитрий Самсонов, Юрий Жиляев и Александр Янковский, которые хотели оспорить решение первой инстанции и постановление апелляции.

"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в материалах суда.

Как сообщалось, Арбитражный суд Якутии в декабре 2020 года отказал истцам в требовании взыскать с компании "АЛРОСА" почти 35 млрд рублей. В такую сумму миноритарии оценили ущерб из-за передачи "дочкой" материнской компании имущественных прав на Ботуобинскую и Нюрбинскую трубки (и на связанные с ними одноименные россыпи).

Взыскиваемая сумма основывалась на отчете консалтинговой группы "Апхилл" от 5 ноября 2019 года об определении рыночной стоимости лицензий на спорные трубки, каждая из которых оценивалась почти в 17,4 млрд рублей. Представитель "АЛРОСА" отмечал в суде, что изначально - в 1997 году - права пользования на трубки были предоставлены АК "АЛРОСА".

"Законом "О недрах" не предусмотрено право третьего лица (ПАО "АЛРОСА Нюрба") продать или передать свои лицензии другому лицу, кроме как основному обществу - АК "АЛРОСА"", - говорилось в деле.

Миноритарии пытались оспорить решение первой инстанции в апелляции, но последняя в мае 2021 года оставила решение в силе. Также сообщалось, что помимо этого дела миноритарии инициировали еще два. В рамках одного из них заявители оспаривали сделки по передаче компанией "АЛРОСА-Нюрба" материнской компании прав пользования на спорные алмазные трубки, но суд прекратил производство по делу. В рамках другого - пытались доказать недействительность принятого осенью 2019 года акционерами "АЛРОСА-Нюрба" решения о ликвидации компании, но проиграли дело.

До этого дочерняя компания производственную деятельность самостоятельно не вела, весь производственный цикл на условиях подряда осуществляли структурные подразделения Нюрбинского ГОКа АК "АЛРОСА".

Срок завершения ликвидации "АЛРОСА-Нюрба" дважды продлялся, в последний раз - до 31 декабря 2021 года.

"АЛРОСА" владеет 97,4878% акций ПАО "АЛРОСА-Нюрба", акции ПАО котируются на "Мосбирже".