Турция заняла первое место по закупкам зерна в РФ после 4-летнего лидерства Египта

Благодаря качественной пшенице из южных регионов РФ Турция увеличила экспорт муки

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU -Турция лидирует по закупкам зерна в РФ в этом сельхозгоду (июль 2019-июнь 2020 гг.). Она опередила Египет, который занимал первое место на протяжении последних четырех лет и теперь опустился на второе. Среди зернотрейдеров лидер не изменился - ТД "РИФ", следует из предварительных данных аналитического центра АО "Русагротранс" по итогам сельхозгода.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель аналитического центра Игорь Павенский, Турция в этом году закупила рекордный объем - 7,654 млн тонн российского зерна, что на 31% больше, чем годом ранее (5,834 млн тонн). "Это произошло на фоне высокого качества пшеницы в южных регионах, которая пользуется повышенным спросом на турецком рынке для реэкспорта в виде муки. Валовой сбор зерна в Турции снизился при увеличении экспорта муки", - сказал он.

Египет снизил закупки на 23% - до 5,923 млн тонн с 7,647 млн тонн - в первую очередь из-за роста конкуренции с украинской и французской пшеницей на тендерах GASC (госкомпания по закупкам зерна). Существенно выросли поставки российского зерна в Иран (занимает третье место среди стран-импортеров) - до 4,43 млн тонн с 2,804 млн тонн годом ранее (рост на 58%). Экспорт вырос за счет увеличения вывоза ячменя и сохранения на высоком прошлогоднем уровне поставок кукурузы в эту страну.

На четвертом месте - Бангладеш, куда было поставлено 2,2 млн тонн пшеницы, что в 1,2 раза больше, чем годом ранее. "Схожий объем был вывезен в Бангладеш в рекордном экспортном сезоне 2017/2018 сельхозгода, когда Россия начала активно наращивать поставки зерна в эту страну", - отметил Павенский.

Топ-5 замыкает Саудовская Аравия, которая увеличила закупки на 13%, до 1,637 млн тонн с 1,45 млн тонн в прошлом сельхозгоду. Эта страна, являющаяся крупным покупателем ячменя, впервые с 2013/2014 сельхозгода допустила российскую пшеницу на тендеры SAGO (государственное зерновое агентство Саудовской Аравии). Объем ее экспорта составил 123 тыс. тонн.

Кроме того, существенно - на 93%, почти до 1,4 млн тонн - увеличились поставки в Азербайджан, в том числе за счет резкого снижения ввоза казахской пшеницы. ОАЭ увеличили импорт российской пшеницы с 699 тыс. тонн до 926 тыс. тонн, Танзания - с 282 тыс. тонн до 586 тыс. тонн, Оман - с 365 тыс. тонн до 544 тыс. тонн.

Между тем Йемен снизил закупки до 531 тыс. тонн с 1,207 млн тонн в прошлом сельхозгоду, Нигерия - до 885 тыс. тонн с 1,427 млн тонн, Марокко - до 424 тыс. тонн с 642 тыс. тонн соответственно. В основном это было связано с возросшей конкуренцией с пшеницей из стран ЕС, США и с Украины, пояснил эксперт.

"Таким образом, несмотря на общее снижение экспорта зерна, в ряде ключевых стран-импортеров России удалось не только удержать свои позиции, но и нарастить объемы", - сказал он.

Как сообщил Павенский, среди зерновых трейдеров лидер не изменился. Последние годы это место традиционно занимает ТД "РИФ", который экспортировал 5,352 млн тонн зерна. На второе место вышла компания "Мирогрупп ресурсы" - 3,715 млн тонн, на третье - "Астон" с 2,951 млн тонн. Лучшей среди "дочек" зарубежных трейдеров стала "Гленкор Агро МЗК", которая экспортировала 2,91 млн тонн. Топ-5 замыкает "Каргилл" - 2,187 млн тонн.

Среди компаний, которые увеличили поставки на экспорт, - "Луис Дрейфус", "АСТ", "Артис-Агро", "Зернотрейд", "Гемкорп" (с нулевого значения), "АгроЛидер" (в направлении Азербайджана) и ТД "Зерно Заволжья". Доля первых десяти экспортеров в этом сельхозгоду составила 63%, или 25,8 млн тонн (без учета ЕЭАС) по сравнению с 57%, или 24 млн тонн, в прошлом сезоне.

По прогнозу аналитического центра, Россия в этом сельхозгоду экспортирует 44,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (с учетом поставок в страны ЕАЭС), что на 1 млн тонн меньше, чем в прошлом сельхозгоду. В том числе экспорт пшеницы составит 34,8 млн тонн против 35,85 млн тонн.