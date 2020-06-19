Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ пройдет пик в феврале 2021 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в РФ пройдет пик в феврале 2021 года из-за эффекта базы, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Инфляция у нас не будет ускоряться, у нас могут повышаться показатели годовой инфляции. Это связано, прежде всего, с эффектом низкой базы прошлого года. На наш взгляд, если брать показатели годовой инфляции, то они в численном выражении будут максимальными в начале 2021 года", - сказала глава регулятора.

"У нас самая низкая инфляция была в феврале прошлого года, поэтому здесь может быть самая высокая инфляция, годовые показатели могут быть (самыми высокими - ИФ) в феврале следующего года в связи с эффектом базы этого года", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что инфляционное давление, которое ЦБ меряет в сезонно сглаженном аннуализированном выражении, снижается. "Это инфляционное давление начало снижаться после его роста в марте-апреле, и пик в этом отношении в апреле был пройден, и дальше мы ожидаем действия, прежде всего, дезинфляционных факторов", - подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ также допустила, что традиционная сезонная дефляция, связанная с ценами на фрукты и овощи продукцию, возможна и в этом году.

"Такое возможно, но не каждый год такое бывает, тем более у нас сейчас наблюдается бОльшая равномерность производства плодоовощной продукции в связи с тем, что развивается тепличное хозяйство и может быть меньше перепадов цен на продукцию. Такое возможно в летние месяцы и в начале осени", - сказала глава Банка России, отвечая на вопросы журналистов.