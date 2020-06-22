"Лента" открыла онлайн-витрину на AliExpress

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Лента" открыла онлайн-витрину на AliExpress.

Ассортимент, доступный на онлайн-площадке, насчитывает 1 тыс. наименований, в течение нескольких месяцев он увеличится до 15 тыс. позиций, говорится в сообщении ритейлера. На AliExpress представлены самые популярные категории товаров с длительным сроком хранения и непродовольственных товаров по ценам, представленным в магазинах "Ленты".

Заказ можно оформить в магазине "Лента" на площадке марткетплейса. Сборкой будет заниматься партнер торговой сети - GetFaster.

Пилотный проект будет реализован в центре Москвы, после этого он заработает в Санкт-Петербурге.