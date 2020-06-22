"Лента" открыла онлайн-витрину на AliExpress
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Торговая сеть "Лента" открыла онлайн-витрину на AliExpress.
Ассортимент, доступный на онлайн-площадке, насчитывает 1 тыс. наименований, в течение нескольких месяцев он увеличится до 15 тыс. позиций, говорится в сообщении ритейлера. На AliExpress представлены самые популярные категории товаров с длительным сроком хранения и непродовольственных товаров по ценам, представленным в магазинах "Ленты".
Заказ можно оформить в магазине "Лента" на площадке марткетплейса. Сборкой будет заниматься партнер торговой сети - GetFaster.
Пилотный проект будет реализован в центре Москвы, после этого он заработает в Санкт-Петербурге.
"Лента" - крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. На конец марта под управлением компании было 380 магазинов, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет. В I квартале выручка "Ленты" увеличилась на 7%, до 106 млрд рублей.
В условиях роста спроса на доставку "Лента" в апреле запустила интернет-магазины в партнерстве с сервисами доставки iGooods и "СберМаркет", а также расширила географию собственного сервиса экспресс-доставки "Ленточка". Если ранее экспресс-доставка осуществлялась из дарк-сторов (dark store - "магазин-склад", специальный формат для обслуживания онлайн-заказов), то весной "Лента" подключила к сервису свои супермаркеты, а также начала тестировать экспресс-доставку из гипермаркетов.
Интернет-продажи "Ленты" в прошлом году составили 1 млрд рублей. Это всего 0,2% от общей выручки ритейлера, но он верит в этот рынок, говорил гендиректор "Ленты".
В I квартале 2020 года онлайн-продажи "Ленты" выросли более чем в два раза (на 109,5%), до 488,099 млн рублей с 233,005 млн рублей в I квартале 2019 года.