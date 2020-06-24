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Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в июне отправить в Белоруссию новую партию азербайджанской нефти.

"Мы планируем ориентировочного 25-26 июня отправить в Беларусь партию нефти из грузинского порта Супса", - заявил "Интерфаксу" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он сообщил, что объем данной партии составит 85-90 тыс. тонн.

Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) за март-апрель поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" четыре партии нефти общим объемом около 335 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тыс. тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. тонн - в апреле.

По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Белоруссию через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Белоруссию на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.

Белоруссия Азербайджан нефть

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