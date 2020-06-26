Принято инвестрешение о продолжении "Турецкого потока" до Венгрии

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет венгерского газотранспортного оператора FGSZ одобрил инвестиции в строительство газопровода-перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает FGSZ.

Новая магистраль должна быть готова к 1 октября 2021 года.

Решение FGSZ опирается на принятое ранее в июне решение национального энергетического регулятора Венгрии MEKH, одобрившего 10-летний план развития корпорации, включающий реализацию этого проекта.

Как ожидается, по этому маршруту в том числе может быть транспортирован газ, поставляемый из России по газопроводу "Турецкий поток".

"Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

По новой газопроводной системе газ уже пришел в обход Украины на запад Турции, в Болгарию, Грецию, Македонию, Румынию. Болгария строит газопровод до Сербии, сербский участок уже построен.