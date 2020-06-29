BP продаст нефтехимический бизнес за $5 млрд компании Ineos

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - BP Plc продает глобальный нефтехимический бизнес за $5 млрд химкомпании Ineos.

Согласованная сделка является "следующим стратегическим шагом в обновлении BP, который усилит баланс компании", говорится в пресс-релизе BP. Благодаря сделке, британская нефтекомпания сможет достичь цели отделения активов общей стоимостью $15 млрд на год раньше, чем планировалось.

По условиям соглашения, Ineos внесет $400 млн для оплаты сделки и еще $3,6 млрд после ее закрытия. Оставшийся $1 млрд будет выплачен частями - по $100 млн в марте, апреле и мае 2021 года, и еще $700 млн - до конца июня 2021 года.

Стороны планируют закрыть сделку до конца 2020 года.

Нефтехимический бизнес BP имеет два основных направления - выпуск ароматических нефтепродуктов и ацетилов, каждое из которых располагает передовыми технологиями и современными производственными предприятиями, в том числе, в быстро развивающихся странах Азии. В общей сложности нефтехимический бизнес BP имеет доли в 14 производственных предприятиях в Азии, Европе и США, и в 2019 году произвел 9,7 млн тонн продуктов нефтехимии.

Ineos является одной из крупнейших химических компаний мира, в состав которой входит свыше 180 предприятий в 26 странах. Глобальный штат ее сотрудников составляет 22 тыс.

За последние 20 лет Ineos приобрела ряд активов у BP. Самой крупной из этих сделок стала покупка в 2005 году компании Innovene, в состав которой входила основная часть химических активов BP, за $9 млрд.

Акции BP прибавляют 2,6% на торгах в Лондоне в понедельник. С начала 2020 года их стоимость упала на 34%.