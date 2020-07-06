ФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 12 трлн 139,6 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $173,544 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

На 1 июня ФНБ составлял 12 трлн 161,48 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $171,889 млрд.

Таким образом, за июнь его объем уменьшился на 21,9 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8,119 трлн рублей, или $116,06 млрд (7,1% ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июля размещено $53 млрд 361 млн, 45 млрд 959 млн евро, 8 млрд 910,9 млн фунтов стерлингов и 248,2 млн рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 581,044 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 225,236 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей, в акциях Сбербанка - 2 трлн 299,69 млрд рублей (рыночная стоимость на 30 июня).

В июне 40 млрд рублей средств ФНБ были размещены на депозите в ВЭБ.РФ для кредитования ДОМ.РФ на срок до 1 июня 2048 года с ежеквартальной уплатой процентов по ставке 6,25% годовых в период до 31 декабря 2020 года и по ставке, равной уровню инфляции в РФ, увеличенному на 1% годовых (но не менее 1% годовых) - в период с 1 января 2021 года по дату возврата депозита. В ВЭБе ранее, в 2010-2011 годах, были размещены средства ФНБ на 40 млрд рублей для кредитования АИЖК (прежнее название ДОМ.РФ) со сроком возврата до 1 июня 2020 года. В мае эти средства были возвращены. При этом предусматривалось, что эти средства могут быть вновь размещены на депозитах в ВЭБе для кредитования ДОМ.РФ.

Также в июне срок возврата депозита, размещенного в 2012 году в ВЭБ.РФ за счет средств ФНБ на 50 млрд рублей для приобретения акций Газпромбанка, продлен до 8 июня 2028 года при одновременном снижении процентной ставки с 6,25% до 4,75% годовых.

ВЭБ.РФ в июне досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 годах для покупки и лизинга вагонов Московского метро (КЖЦ-1) и (КЖЦ-2), на сумму 102 млн рублей и 146,2 млн рублей соответственно. При этом 686,7 млн рублей из ФНБ были размещены на депозит в ВЭБ.РФ, открытый в 2017 году для финансирования КЖЦ-2.

В облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" номиналом 1 тыс. рублей каждая в июне были размещены 3 млрд рублей из фонда для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2019 года по 30 июня 2020 года составила $1,107 млрд, что эквивалентно 77,429 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 30 июня составила 860,077 млрд рублей. В том числе по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 802,846 млрд рублей, по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 24,137 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 33,094 млрд рублей.

В федеральный бюджет в июне поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБе в сумме 1,687 млрд рублей, что эквивалентно $24,52 млн, и в ценные бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 2,07 млрд рублей, или $30,13 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 15,247 млрд рублей, что эквивалентно $219,13 млн.