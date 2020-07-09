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ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ запросил за услуги на $50 тыс. меньше

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк. Об этом свидетельствует закупочная документация департамента Москвы по конкурентной политике.

Департамент в мае объявил конкурс на организацию приема карт с бесконтактным интерфейсом и электронных средств платежа с технологией бесконтактной оплаты на инфраструктуре "Метрополитена", Московского центрального кольца (МЦК) и ГУП "Мосгортранс".

Цель закупки – повысить качество обслуживания пассажиров за счет расширения доступных способов оплаты проезда, сократить число обращений пассажиров, в том числе иногородних, в кассы Московского метрополитена, МЦК и ГУП "Мосгортранс", а также снизить расходы этих структур на выпуск собственных билетных носителей.

Начальная цена трехлетнего контракта составляла 722,7 млн рублей. В аукционе приняли участие Сбербанк (предложил 617,9 млн рублей) и ВТБ (614,3 млн рублей), который и был признан победителем конкурса. Итоги аукциона были подведены 8 июля.

ВТБ Сбербанк метрополитен

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