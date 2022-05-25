ВТБ еще три года будет заниматься эквайринговым обслуживанием московского метро

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк ВТБ выиграл конкурс Московского метрополитена на оказание эквайринговых услуг этому предприятию в течение трех лет, сообщила пресс-служба метрополитена. ВТБ обслуживает предприятие с 2020 года.

Начальная цена трехлетнего контракта составляла 1,7 млрд рублей. В аукционе приняли участие две компании, одна их них предложила цену в 948,3 млн рублей, но ее заявка была отклонена, так как она не соответствовала требованиям. Таким образом, заявка ВТБ с ценой в 939,7 млн рублей оставалась единственной и банк был признан победителем конкурса, следует из закупочной документации Департамента Москвы по конкурентной политике.

Теперь банк продолжит обеспечивать классический POS-эквайринг в кассах и автоматах по продаже билетов, а также участвовать в развитии билетной системы транспорта, отметили в пресс-службе.

Департамент разместил закупку на оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием банковских карт и системы быстрых платежей (СБП) в течение трех лет в начале мая. Она включала оказание эквайринговых услуг на всех линиях и станциях метро (кроме МЦК), включая станции Большой кольцевой линии, которые на данный момент находятся на стадии строительства, на автовокзалах и автостанциях, а также включала обслуживание автоматов по продаже билетов на остановках наземного городского пассажирского транспорта.

Победитель конкурса должен будет обеспечить необходимую инфраструктуру для бесконтактной оплаты Ali Pay, ApplePay, Face Pay, Huawei Pay, GooglePay, Mir Pay, карты "Тройка", СБП, Samsung Pay, а также для приема банковских карт платежных систем Maestro, UnionPay, Visa Electron, JCB, MasterCard Electronic, Visa, MasterCard и "Мир" (НСПК).

Бесконтактная оплата через СБП должна появиться в кассах московского метро, купить билет через автомат с помощью СБП пока не получится. Возможность оплаты с помощью карт международных платежных систем, ApplePay и GooglePay должна быть предусмотрена на случай возобновления их работы на территории страны, ответил департамент на соответствующий вопрос компании, которая планировала участвовать в закупке.

Предыдущий конкурс ВТБ выиграл, запросив за обслуживание метрополитена и инфраструктуры ГУП "Мосгортранса", запросив 614,3 млн рублей, что было на 3 млн рублей меньше, чем запросил Сбербанк.