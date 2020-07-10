"УАЗ" перешел на работу в режиме четырехдневки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Производства "Ульяновского автозавода" ("УАЗ", входит в группу Sollers) и промплощадки "ЗМЗ" (Заволжский филиал "УАЗа", выпускает моторы) с пятницы перешли на работу в режиме неполной рабочей недели - четырехдневку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "УАЗа".

В июле нерабочими будут 10, 17 и 24 июля. Режим работы на август и осенние месяцы будет определяться, исходя из производственной программы.

В пресс-службе напомнили, что с 27 июля по 1 августа "УАЗ" и ЗМЗ уйдут в корпоративный отпуск, производство возобновится 3 августа.

Сейчас Ульяновский автомобильный завод работает в штатном режиме, в одну смену (кроме подразделений, где вторая и третья смена необходимы по производственному циклу), сохраняя ограничения для сотрудников, имеющих хронические заболевания, и соблюдая противоэпидемические меры на производстве.

Ранее сообщалось, что после объявленных в конце марта общероссийских нерабочих дней производство автомобилей на "УАЗе" и производство на промлощадке ЗМЗ возобновилось с 13 апреля. В мае "УАЗ" работал по обычному графику. При этом в соответствии с распоряжением правительства Ульяновской области к работе привлекалось не более 80% от общей численности персонала.

В текущем году "УАЗ" и промплощадка ЗМЗ уже уходили в традиционный корпоративный отпуск - после новогодних каникул, работу возобновили 10 февраля. Во время корпоративного отпуска компания проводила ежегодную инвентаризацию и ремонтно-профилактические работы на производстве.

Группа "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область). Кроме того, на Дальнем Востоке работает СП с японской Mazda, которое выпускает автомобили Mazda CX-5, Mazda CX-9 и Mazda 6. В России также работают СП Ford Sollers и СП Sollers и Isuzu.