Зарипов с бизнес-партнером продали структуре "Росатома" 50% в производстве клюшек почти за $1 млн

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российский производитель углеволокна АО "НПК "Химпроминжиниринг" (бренд UMATEX, структура ГК "Росатом") заплатил за покупку 50% доли в ООО "Заряд" 61 млн рублей, сообщается в годовом отчете компании.

"Заряд" выпускает профессиональные и любительские хоккейные клюшки из композитных материалов. На базе этого производства планируется развивать выпуск спортивных товаров из углеродных материалов, отмечается в отчете.

Год назад основатели "Заряда" хоккеист Данис Зарипов и его бывший коллега Иван Савин продали каждый по 25% UMATEX. Сумма сделки не раскрывалась. До сделки со структурой "Росатома" Зарипову и Савину принадлежало по 50% "Заряда".

Соглашение было подписано 11 июля, сообщал UMATEX. Исходя из курса ЦБ РФ на тот день, вся компания была оценена почти в $2 млн.

"Заряд" - прибыльный бизнес, следует из отчетности ООО. В 2019 году при выручке 149,5 млн рублей компания получила чистую прибыль в 44,5 млн рублей.

39-летний Зарипов - российский хоккеист, трехкратный чемпион мира, единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Клюшку производства "Заряда" в начале прошлого года представители Клуба лидеров Агентства стратегических инициатив подарили президенту РФ Владимиру Путину.