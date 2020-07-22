Мишустин призвал снизить планку выручки для участия в системе налогового мониторинга до 1 млрд руб.

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме в среду предложил снизить планку размера годовой выручки и активов, при достижении которых компании могут претендовать на участие в системе налогового мониторинга.

Сейчас к системе расширенного информационного взаимодействия с налоговиками могут присоединиться компании с годовым оборотом и активами не менее 3 млрд рублей, а сумма уплаченных ими налогов за предыдущий год должна составлять не менее 300 млн рублей.

"Я буду просить вас снизить барьеры, то есть это должно быть где-то примерно 1 млрд рублей - у нас в следующем году примерно 100 компаний перейдет, но это "крупняк" - и если будет примерно на 1 млрд рублей активов и 100 млн уплаченных налогов, мне кажется мы существенно расширим число налогоплательщиков, кто перейдет на этот хорошо себя показавший режим", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что система налогового мониторинга - это "особые отношения", это когда компания фактически полностью открывает свою учетную систему, финансовую систему ведения хозяйственных операций перед налоговой службой, невзирая на нормы Налогового кодекса, и взамен получает отсутствие проверок и мотивированное мнение налогового органа в случае необходимости.

В июне 2019 года ФНС сообщила, что совместно с Минфином прорабатывается вопрос о снижении требований к стоимости активов до 2 млрд рублей, суммарному объему полученных доходов также до 2 млрд рублей и совокупной сумме налогов за год - до 200 млн рублей для перехода на систему налогового мониторинга.

Режим налогового мониторинга существенно ускоряет решение спорных ситуаций о применении налогового законодательства и позволяет налогоплательщику избежать в будущем доначислений налогов, пеней и штрафов, а также снижает бремя налогового контроля. Периодом, за который проводится налоговый мониторинг, является календарный год.

Мониторинг предполагает открытие компаниями налоговым органам доступа к своему налоговому и бухгалтерскому учету в режиме онлайн, предоставление первичных документов и пояснений по запросам налоговиков. Налоговый орган в свою очередь дает разъяснения по тем или иным налоговым рискам, исходя из информации, которую налогоплательщик предоставляет до заключения той или иной сделки, во время ее заключения, до подачи и после подачи налоговой декларации.

Соглашения о налоговом мониторинге подписали ряд компаний, половина участников - это нефтегазовый сектор. Среди них участники групп "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Роснефть", "Норильский никель", компании "Аэрофлот", "Интер РАО", "МТС", "Мегафон", "РЖД", "Северсталь", "Газпром экспорт", ВТБ, "Ростех" и другие.