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"АЛРОСА" возобновила аукционы по продажам алмазов спецразмеров

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в июле провела аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Бельгии и Израиле, сообщила компания.

Эти аукционы не проводились с марта, когда условия торговли резко ухудшились на фоне пандемии. Тогда же "АЛРОСА" сообщила о запуске онлайн-аукционов по алмазам спецразмеров, итоги которых не публиковались.

Сейчас участники торгов смогли в привычном режиме посетить торговые представительства компании в Бельгии и Израиле для отбора товара.

На аукционе в Бельгии компания реализовала 86 алмазов ювелирного качества общей массой 1,35 тыс. карат, стоимость реализации составила $4,1 млн. Итоги были подведены 13 июля, клиенты из Бельгии, Израиля, ОАЭ и Индии (всего 22 компании) стали победителями по разным аукционным позициям.

Аукцион в Израиле завершился 20 июля с выручкой в $2,7 млн. Эту сумму "АЛРОСА" получила за реализацию 70 алмазов ювелирного качества общей массой 1,066 тыс. карат. В аукционе принимали участие только израильские компании, по итогам торгов 26 из них были признаны победителями.

"Прошедшие аукционы состоялись в привычном для всех участников режиме – в торговых представительствах "АЛРОСА". Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке, мы положительно оцениваем их результаты", - прокомментировал итоги аукционов заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев.

АЛРОСА

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