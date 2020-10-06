Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 06.10В России 1 237 504+11 615В мире 35 414 612+264 144

"ВТБ Капитал" спрогнозировал рекордный рост продаж алмазов в сентябре

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Продажи "АЛРОСА" и De Beers в сентябре (итоги месяца еще не обнародованы) продолжат расти после снижения цен в июле и на фоне активных продаж ювелирных изделий в США и Китае, где низкую туристическую активность компенсирует сильный внутренний спрос, считает "ВТБ Капитал".

"В сентябре продажи алмазодобытчиков восстановились, достигнув самых высоких для этого периода уровней, что стало следствием снижения цен и роста рентабельности в midstream", - пишет инвестбанк в своем ежемесячном Diamond Watch.

Ювелирный ритейл также показал хорошие результаты: продажи ювелирных изделий в Китае выросли на 87% г/г из-за более высоких расходов покупателей внутри страны, что компенсировало незначительные расходы туристов. Более того, несмотря на низкий туристический поток, продажи в США также превысили уровень 2019 года; улучшение настроений покупателей в стране поддерживает позитивный взгляд на рынок в ближайшие месяцы.

Продажи De Beers и АЛРОСА вернулись на исторический уровень в августе, превосходя данные прошлого года на 12%. В ходе 7-го цикла De Beers получила $320 млн, в то время как продажи "АЛРОСА" в августе достигли $202 млн. "Эти убедительные результаты превзошли ожидания рынка. Сильное восстановление было обусловлено снижением цен и пополнением запасов огранщиками. Мы ожидаем, что два основных поставщика покажут хорошие результаты в сентябре", - считает "ВТБ Капитал".

De Beers снизила цены на мелкоразмерные алмазы более чем на 10%. В сентябре Bloomberg сообщил, что De Beers намерена снизить цены на мелкие алмазы более чем на 10%, чтобы дать импульс продажам в этой категории. Ранее в августе De Beers снизила цены на алмазное сырье размером более 1 карата на 6-10% в ходе своего 7 цикла продаж. По мнению "ВТБ Капитала", это уменьшает стимулы для мелких горнодобывающих предприятий открывать законсервированные мощности. "Хотя три рудника заявили о планах перезапуска, мы полагаем, что снижение цен крупными компаниями может привести к тому, что мелкие игроки не получат выгод от улучшения рыночных условий", - пишет инвестбанк.

В сентябре импорт алмазного сырья из Индии продолжил увеличиваться на фоне пополнения запасов огранщиками. Чистый экспорт бриллиантов в августе был ниже на 32% данных годовой давности, восстановившись после более чем 50%-ного падения в апреле-июле. Чистый импорт алмазного сырья сократился на 36% г/г, но здесь также наблюдалось некоторое восстановление после спада на 70-100% г/г в апреле-июле. Крупнейшие гранильные предприятия увеличили мощности до 70% по сравнению с 20-30% в прошлом месяце. "Таким образом, с учетом продолжающегося пополнения запасов мы ожидаем улучшения показателей торговли Индии в сентябре", - отмечает "ВТБ Капитал".

Цены на бриллианты остались на высоком уровне после значительного роста в августе. После повышения цен на бриллианты в среднем на 16% в августе цены, согласно Rapaport, незначительно выросли за месяц и остались на высоком уровне. Если в августе они были на 12% выше уровня начала года, сейчас - в среднем на 14%, при этом сохраняются высокие показатели в секторе меле. "На наш взгляд, основным драйвером высоких цен на бриллианты являются высокие показатели ритейла в США и Китае в июле-августе", - считает "ВТБ Капитал".

Продажи ювелирных изделий в Китае резко выросли в августе, на 87% г/г после снижения на 30% в годовом сравнении в январе-июне. Продажи ювелирных изделий в Гонконге все еще ниже данных 2019 года на 37% г/г, но ситуация улучшается, так как в июне-июле показатели были на 54-56% ниже. В прошлом году на китайцев приходилось 35% от общего мирового спроса на предметы роскоши, но на розничную торговлю ювелирными изделиями в Китае - только 12% общих мировых продаж. Таким образом, учитывая ограниченную туристическую активность, произошел структурный сдвиг в покупках ювелирных изделий: рост продаж в КНР связан с увеличением расходов на внутреннем рынке, в то время как раньше предметы роскоши покупались в основном за рубежом, отмечает "ВТБ Капитал".

В августе продажи ювелирных изделий в США выросли на 9,3% г/г после повышения на 7,5% в июле. Примечательно, что, несмотря на снижение туристического потока в III квартале, продажи ювелирных изделий в США не только превысили уровень прошлого года, но и показали самый сильный рост за несколько лет. Такая же картина наблюдается в результатах крупнейшего ритейлера Signet, которые, хотя и были ожидаемо слабыми во II квартале, удивили ростом сопоставимых продаж на 11% г/г в августе и снижением запасов готовой продукции на 4% г/г. Сильный прогноз потребительских ожиданий в США в сентябре предполагает, что спрос на ювелирные изделия в ближайшие месяцы может оставаться высоким.

Доля выращенных в лаборатории (lab-grown) алмазов в импорте и экспорте остается значительно выше исторического уровня. Торговля синтетическими камнями в Индии продолжала расти в августе: чистый импорт подскочил в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистый экспорт - в 2,6 раза. Таким образом, доля lab-grown в общем объеме импорта алмазов составляет 11%, что является самой высокой долей, зарегистрированной на данный момент.

ВТБ Капитал АЛРОСА De Beers Diamond Watch

Новости по теме

Новости

"ГАЗу" оказалось нечем заменить оборудование шведской Quintus

"ГАЗу" оказалось нечем заменить оборудование шведской Quintus

Трубоукладчик "Академик Черский" взял курс из Германии в Калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" взял курс из Германии в Калининград

Нефть подорожала более чем на 4% на новостях о здоровье Трампа

Нефть подорожала более чем на 4% на новостях о здоровье Трампа

Михаил Алексеев из Юникредит банка станет зампредом ЦБ

Михаил Алексеев из Юникредит банка станет зампредом ЦБ

Минфин РФ увеличит с 7 октября продажу валюты в 2,3 раза

Экономический кризис

В Москве стало на четверть меньше сделок по аренде и продаже офисов

Белоруссия получит первый транш нового кредита от РФ до конца октября

Белоруссия получит первый транш нового кредита от РФ до конца октября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');