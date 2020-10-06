"ВТБ Капитал" спрогнозировал рекордный рост продаж алмазов в сентябре

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Продажи "АЛРОСА" и De Beers в сентябре (итоги месяца еще не обнародованы) продолжат расти после снижения цен в июле и на фоне активных продаж ювелирных изделий в США и Китае, где низкую туристическую активность компенсирует сильный внутренний спрос, считает "ВТБ Капитал".

"В сентябре продажи алмазодобытчиков восстановились, достигнув самых высоких для этого периода уровней, что стало следствием снижения цен и роста рентабельности в midstream", - пишет инвестбанк в своем ежемесячном Diamond Watch.

Ювелирный ритейл также показал хорошие результаты: продажи ювелирных изделий в Китае выросли на 87% г/г из-за более высоких расходов покупателей внутри страны, что компенсировало незначительные расходы туристов. Более того, несмотря на низкий туристический поток, продажи в США также превысили уровень 2019 года; улучшение настроений покупателей в стране поддерживает позитивный взгляд на рынок в ближайшие месяцы.

Продажи De Beers и АЛРОСА вернулись на исторический уровень в августе, превосходя данные прошлого года на 12%. В ходе 7-го цикла De Beers получила $320 млн, в то время как продажи "АЛРОСА" в августе достигли $202 млн. "Эти убедительные результаты превзошли ожидания рынка. Сильное восстановление было обусловлено снижением цен и пополнением запасов огранщиками. Мы ожидаем, что два основных поставщика покажут хорошие результаты в сентябре", - считает "ВТБ Капитал".

De Beers снизила цены на мелкоразмерные алмазы более чем на 10%. В сентябре Bloomberg сообщил, что De Beers намерена снизить цены на мелкие алмазы более чем на 10%, чтобы дать импульс продажам в этой категории. Ранее в августе De Beers снизила цены на алмазное сырье размером более 1 карата на 6-10% в ходе своего 7 цикла продаж. По мнению "ВТБ Капитала", это уменьшает стимулы для мелких горнодобывающих предприятий открывать законсервированные мощности. "Хотя три рудника заявили о планах перезапуска, мы полагаем, что снижение цен крупными компаниями может привести к тому, что мелкие игроки не получат выгод от улучшения рыночных условий", - пишет инвестбанк.

В сентябре импорт алмазного сырья из Индии продолжил увеличиваться на фоне пополнения запасов огранщиками. Чистый экспорт бриллиантов в августе был ниже на 32% данных годовой давности, восстановившись после более чем 50%-ного падения в апреле-июле. Чистый импорт алмазного сырья сократился на 36% г/г, но здесь также наблюдалось некоторое восстановление после спада на 70-100% г/г в апреле-июле. Крупнейшие гранильные предприятия увеличили мощности до 70% по сравнению с 20-30% в прошлом месяце. "Таким образом, с учетом продолжающегося пополнения запасов мы ожидаем улучшения показателей торговли Индии в сентябре", - отмечает "ВТБ Капитал".

Цены на бриллианты остались на высоком уровне после значительного роста в августе. После повышения цен на бриллианты в среднем на 16% в августе цены, согласно Rapaport, незначительно выросли за месяц и остались на высоком уровне. Если в августе они были на 12% выше уровня начала года, сейчас - в среднем на 14%, при этом сохраняются высокие показатели в секторе меле. "На наш взгляд, основным драйвером высоких цен на бриллианты являются высокие показатели ритейла в США и Китае в июле-августе", - считает "ВТБ Капитал".

Продажи ювелирных изделий в Китае резко выросли в августе, на 87% г/г после снижения на 30% в годовом сравнении в январе-июне. Продажи ювелирных изделий в Гонконге все еще ниже данных 2019 года на 37% г/г, но ситуация улучшается, так как в июне-июле показатели были на 54-56% ниже. В прошлом году на китайцев приходилось 35% от общего мирового спроса на предметы роскоши, но на розничную торговлю ювелирными изделиями в Китае - только 12% общих мировых продаж. Таким образом, учитывая ограниченную туристическую активность, произошел структурный сдвиг в покупках ювелирных изделий: рост продаж в КНР связан с увеличением расходов на внутреннем рынке, в то время как раньше предметы роскоши покупались в основном за рубежом, отмечает "ВТБ Капитал".

В августе продажи ювелирных изделий в США выросли на 9,3% г/г после повышения на 7,5% в июле. Примечательно, что, несмотря на снижение туристического потока в III квартале, продажи ювелирных изделий в США не только превысили уровень прошлого года, но и показали самый сильный рост за несколько лет. Такая же картина наблюдается в результатах крупнейшего ритейлера Signet, которые, хотя и были ожидаемо слабыми во II квартале, удивили ростом сопоставимых продаж на 11% г/г в августе и снижением запасов готовой продукции на 4% г/г. Сильный прогноз потребительских ожиданий в США в сентябре предполагает, что спрос на ювелирные изделия в ближайшие месяцы может оставаться высоким.

Доля выращенных в лаборатории (lab-grown) алмазов в импорте и экспорте остается значительно выше исторического уровня. Торговля синтетическими камнями в Индии продолжала расти в августе: чистый импорт подскочил в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистый экспорт - в 2,6 раза. Таким образом, доля lab-grown в общем объеме импорта алмазов составляет 11%, что является самой высокой долей, зарегистрированной на данный момент.