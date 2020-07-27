Биткойн превысил $10 тыс. и достиг максимума за два месяца

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Курс биткойна поднялся выше отметки $10 тыс., что является максимумом примерно за два месяца.

Некоторые аналитики ожидают дальнейшего повышения - в район $15 тыс., сообщает MarketWatch.

Криптовалюта торгуется сейчас в районе $10,333 тыс., что на 4,5% выше уровня предыдущего дня, по данным CoinDesk. Котировки августовских контрактов на биткойн в ходе электронных торгов на CME в понедельник подскочили на 9,8% - до $10,560 тыс.

Ралли криптовалюты происходит на фоне роста цены золота до рекордных отметок. Это обусловлено тем, что инвесторы ищут альтернативу акциям и кэшу на фоне непрекращающейся пандемии COVID-19, которая толкает мировую экономику в рецессию, отмечают эксперты.

Августовские контракты на золото на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник подорожали на 2% - до $1936,3 за унцию.

При этом курс доллара США опустился до минимума с 2018 года. Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 1%.

"Цена биткойна поднялась выше отметки $10 тыс., и ситуация выглядит сейчас "бычьей", так как был преодолен важный психологический уровень, который оставался в течение длительного времени, - отмечает аналитик AvaTrade Наим Аслам. - Мы полагаем, что следующим уровнем сопротивления будет $15 тыс.".