"Роснефти" разрешили передать четыре лицензии "Красгеонацу"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило "Роснефти" передать ООО "Красноярский геологический научно-аналитический центр" ("Красгеонац") четыре лицензии в Иркутской области.

Согласно соответствующим распоряжениям, опубликованным на сайте правовой информации, "Красгеонацу" будут переданы лицензии на Верхнеичерский, Преображенский, Могдинский и Санарский участки, расположенные в Катангском районе.

В начале года германский регулятор одобрил совместный контроль "Роснефти" и норвежской Equinor над "Красгеонацем". В июне его возглавил Павел Ставинский – руководитель московского филиала Domanik Oil AS (совместное предприятие "Роснефти" и Equinor).

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Роснефть" владеет ООО "Красгеонац" через "РН-Ванкор".

На Верхнеичерском участке в 2016 году было доказано открытие месторождения с запасами по категории С1+С2 61 млн тонн нефтяного эквивалента. В 2011 году "Роснефть" сообщала, что открыла два нефтегазовых месторождения в границах Санарского и Преображенского лицензионных участков, по предварительным данным, с начальными извлекаемыми запасами нефти порядка 80 млн тонн каждое. Три залежи нефти в 2013 году были открыты на Могдинском участке в пределах месторождения имени Савостьянова. При испытании скважины были получены фонтанные притоки газа и конденсата дебитом до 425 тыс. кубометров в сутки и нефти – до 90 кубометров в сутки.

Оператором геологического изучения выступала дочерняя структура "Роснефти" – "Верхнечонскнефтегаз".