Независимые производители газа пропали с Петербургской биржи в июле

"Газпром" нарастил продажи и поднял цену

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Независимые производители газа, не менее трех месяцев подряд активно продававшие невыборку газа на биржевом рынке, в июле практически исчезли с торгов. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Такое изменение состава продавцов может объясняться профилактическими ремонтами, которые проводятся летом на добычных промыслах и газопроводах.

Нехваткой ресурса независимых воспользовался "Газпром", выведя на рынок 1438 млн кубометров газа – это в три раза больше, чем в июне 2020 (511 млн кубов) и в два раза больше, чем в июле 2019 (789 млн кубометров).

"Газпром" обеспечил 93% предложения на июльских торгах. Кроме него на бирже отметился "НОВАТЭК", предложив лишь 24 млн кубометров или 1,6% всей ликвидности. "Дочка" "Белоруснефти" ОАО "Нефтяная компания "Янгпур" продолжила наращивать продажи, в этом месяце предложив потребителям 77 млн кубов после 75 млн кубометров в июне.

Оставшись на бирже практически один, "Газпром" проследил, чтобы рыночные котировки последовали за его регулируемыми ценами (увеличиваются с 1 августа на 3%). На торговой сессии с поставкой в течение августа (прошла 27 июля) на балансовом пункте "Надым" цена выросла на 3,4%, а на БП "Локосово" - на 2,8%.

Всего в июле было продано 1539 млн кубометров, после 1221 млн кубометров в июне и 878 млн кубов в июле 2019.

Покупатели группы "Газпром" (22 "регионгаза" и "АСИС-Инвест") вместе купили 967 млн куб. м газа, или 63% всего месячного оборота.

В июле к секции СПбМТСБ "Газ природный" в качестве посетителей торгов присоединились ООО "ПромГазСервис", ООО "Ростехразвитие" и ООО "Черноморнефтегаз Добыча". Никаких сделок эти новички пока не заключали.