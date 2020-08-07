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В ВТБ допустили возвращение к дивидендам в 50% от прибыли по МСФО в 2021 году

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ВТБ допускает возврат к принципу выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО уже в 2021 году по итогам результатов 2020 года, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции с аналитиками.

"Пока нет регуляторно значимой прибыли для генерации капитала и сохраняется рост, мы будем иметь сложности к возвращению 50%-ных выплат. Но все действия менеджмента направлены на то, чтобы эту проблематику оставить в 2020 году и возвратиться и на путь стратегической прибыльности, и на путь стратегического pay out в 2021 году. То есть я исхожу из того, что первое возвращение к этому принципу вы увидите в 2021 году, когда мы выплатим 50% от чистой прибыли 2020 года", - сказал он.

Менеджмент банка будет рекомендовать наблюдательному совету выплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 10% от чистой прибыли по МСФО вместо ранее анонсированной доли 50%.

ВТБ

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