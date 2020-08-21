Акционерам ВТБ рекомендовали направить на дивиденды 10% от чистой прибыли

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплату дивидендов в размере 10% от чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год, или 20,12 млрд рублей, говорится в материалах банка.

Банк планировал выплатить в этом году дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, или 100,5 млрд рублей. Однако в начале августа ВТБ скорректировал планы, снизив ожидаемую долю от прибыли для дивидендов до 10%. В результате дивидендная доходность на акции госбанка составит 1,9% против планировавшихся 9,7%. По словам менеджмента ВТБ, это максимальный размер дивидендов, не приводящий к нарушению надбавок к достаточности капитала с учетом прогнозной прибыльности и амбиций по росту бизнеса банка на 2020 год.

Дивиденды будут распределены на все три типа акций - обыкновенные акции, префы первого типа и префы второго типа. Держатели обычных акций получат 10 млрд рублей, префы первого типа - 6 млрд рублей, префы второго типа - 4 млрд рублей.

Государство получает 100% дивидендов на привилегированные акции ВТБ и 60,9% дивидендов на обыкновенные акции, 39,1% дивидендов на обыкновенные акции получают миноритарные акционеры.

Банк "Открытие", крупнейший миноритарный акционер ВТБ, уже заявил, что разочарован снижением дивидендов за 2019 год. С такой дивидендной доходностью акциям ВТБ будет очень сложно рассчитывать на рост в соответствии с рынком. Об этом говорил глава "Открытия" Михаил Задорнов.

ВТБ допускает возврат к принципу выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО уже в 2021 году по итогам результатов 2020 года, заявил 7 августа член правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ за 2018 год направил на выплату дивидендов 26,8 млрд рублей, или 15% от чистой прибыли по МСФО. Владельцы обыкновенных акций получили 14,2 млрд рублей, держатели "префов" (Минфин и АСВ) - 12,6 млрд рублей.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являются Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), а также банк "ФК Открытие" (напрямую и косвенно контролирует 14,8% акций). Миноритарным акционерам принадлежит 18,97% голосующих акций банка.