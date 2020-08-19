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Двум крупнейшим частным нефтетрейдерам грозит штраф на сумму до 15% оборота

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшим российским частным нефтетрейдерам - "Солид-товарные рынки" и "А-Ойл", которых Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала виновными в картеле, грозит штраф до 15% от оборота на рынке. Кроме того, в их отношении расследуется уголовное дело по факту картельного сговора и манипуляции ценами на бензин, говорится в сообщении ФАС со ссылкой на слова заместителя руководителя ведомства Андрея Цариковского.

"Солид-товарные рынки" и "А-ОЙЛ" признаны виновными в заключении картельного соглашения на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году.

Дело было возбуждено еще в феврале 2019 года, однако АО "Солид-товарные рынки" оспорило полномочия антимонопольного ведомства контролировать ценовые сговоры на биржевых торгах. Арбитражный суд Московского округа признал правомерность действий антимонопольного органа и законность приказа ФАС и определения о назначении дела к рассмотрению в июне 2020 года.

"Как для нас, так и для судов попытка перенести антимонопольный процесс в суд до вынесения решения по делу стала прецедентом. Одна из компаний оспаривала приказ о возбуждении дела и определение о его назначении, и это стало первым делом, когда в двух инстанциях такие требования были удовлетворены. Судебные тяжбы длились более года, но в кассации нам удалось доказать безусловную правомерность своих действий, и рассмотрение антимонопольного дела было нами продолжено", - отметил Цариковский.

"ФАС продолжила антимонопольный процесс и смогла обстоятельно рассмотреть все аспекты дела и принять взвешенное решение. Так, было установлено, что действия трейдеров в 2018 году повлияли на рост цен на нефтепродукты на бирже и могли привести к росту цен на нефтепродукты в рамках всей страны, так как цены на бирже имеют индикативный характер для рынка", - пояснил он.

"Теперь крупнейшим российским нефтетрейдерам грозит штраф до 15% от оборота на рынке, а это сотни миллионов рублей. Кроме того, в их отношении расследуется уголовное дело по факту картеля и манипуляции ценами на бензин", - добавил замглавы ведомства.

По его словам, решение службы имеет прецедентное значение: "Нами установлен антимонопольный контроль за биржевыми торгами, а рынку дан сигнал, что конкурентам нельзя договариваться о повышении цен не только на розничных рынках, но и на бирже - это влечет за собой серьезные антимонопольные и уголовно-правовые риски".

Также в рамках расследования обстоятельств дела службой и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей проведена большая работа по повышению прозрачности торгов и профилактике картельных соглашений.

ФАС России Солид-товарные рынки А-Ойл

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