СП ВЭБа и Ротенберга "Нацпроектстрой" получило первый контракт

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Инфраструктурное совместное предприятие с участием ВЭБа и Аркадия Ротенберга АО "ГК "Нацпроектстрой" получило первый контракт. Госкомпания "Автодор" заключила долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство и эксплуатацию обхода города Аксай в Ростовской области за 85,933 млрд рублей с его "дочкой" - ООО "НПС Аксай".

Соответствующий конкурс был объявлен "Автодором" 23 июля, заявки принимались до 18 августа.

На конкурс была подана лишь одна заявка - от ООО "НПС Аксай". Конкурсная комиссия признала конкурс несостоявшимся и провела тендер в форме закупки у единственного поставщика.