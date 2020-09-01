"Роснефть" всего в рамках buyback купила 45 млн бумаг на $197,9 млн

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" с начала программы обратного выкупа (buyback) приобрела 45 млн 155 054 ценных бумаг, сообщила компания.

Уставный капитал "Роснефти" составляет 105 981 778,17 рубля, он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, в рамках обратного выкупа приобретено 0,426% от уставного капитала "Роснефти", или 13,28% от программы.

С 24 по 28 августа компания купила 160 тыс. акций и GDR на $0,8 млн по средней цене $5,17 за штуку. Всего с начала программы на выкуп "Роснефть" потратила $197,9 млн. Самая низкая цена приобретения была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн. С 1 по 5 июня цена была самой высокой - $5,48 за штуку (137,904 тыс. штук на $0,8 млн).

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней могут быть приобретены обыкновенные акции компании максимум на $2 млрд. Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, составит не более 340 млн шт., или 3,2% от уставного капитала. Программа нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

"Роснефть" начала программу 23 марта 2020 года. Ранее совет директоров "Роснефти" на фоне волатильности на рынках нефти решил упростить процедуру выкупа бумаг в рамках программы, а также снять ряд ограничений, чтобы привести программу в соответствие с рыночной конъюнктурой, при этом ее сроки и объемы остались без изменений.

Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться по итогам завершения программы советом директоров компании.