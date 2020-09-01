Небольшим IT-компаниям в сфере ИИ выделят 12 млрд руб. за 4 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ближайшие четыре года направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре года. Но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий. За четыре года будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1 200 стартапов", - рассказал глава кабмина во вторник на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.

По словам Мишустина, "это достаточно хорошая, уверенная программа поддержки" для небольших компаний, работающих в области искусственного интеллекта.

Премьер напомнил, что стратегию развития ИИ в РФ инициировал президент Владимир Путин, который ранее заявлял, что "на сегодняшний день развитие искусственного интеллекта - это вопрос безопасности и выживания государства".

Мишустин добавил к этому, что искусственный интеллект будет влиять на многие сферы жизни страны - и на обороноспособность, и на развитие экономики.

В июле этого года Путин поручил правительству "принять исчерпывающие меры" по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив его необходимое финансирование.