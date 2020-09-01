Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 484 767+262 058

Небольшим IT-компаниям в сфере ИИ выделят 12 млрд руб. за 4 года

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ближайшие четыре года направит порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре года. Но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий. За четыре года будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1 200 стартапов", - рассказал глава кабмина во вторник на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.

По словам Мишустина, "это достаточно хорошая, уверенная программа поддержки" для небольших компаний, работающих в области искусственного интеллекта.

Премьер напомнил, что стратегию развития ИИ в РФ инициировал президент Владимир Путин, который ранее заявлял, что "на сегодняшний день развитие искусственного интеллекта - это вопрос безопасности и выживания государства".

Мишустин добавил к этому, что искусственный интеллект будет влиять на многие сферы жизни страны - и на обороноспособность, и на развитие экономики.

В июле этого года Путин поручил правительству "принять исчерпывающие меры" по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив его необходимое финансирование.

Михаил Мишустин Владимир Путин

Новости

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Минск попросил Москву рефинансировать в 2021 году $600 млн госдолга

Что случилось этой ночью: вторник, 1 сентября

Август стал для Dow и S&P 500 лучшим за 36 лет

Граждане РФ получили право банкротиться без суда

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Расходы на подготовку детей к школе за 15 лет выросли в шесть раз

"Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора

"Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора
Экономический кризис

Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Фондовые индексы США закрылись ростом, Dow отыграл потери с начала года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');