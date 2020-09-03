Honda и GM решили создать стратегический альянс в Северной Америке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Японская Honda Motor и американская General Motors в четверг подписали протокол о намерениях по созданию альянса в Северной Америке, который может включать сотрудничество в области закупок и общих транспортных платформ.

Представители Honda надеются, что альянс позволит добиться существенной экономии затрат в Северной Америке, сообщает The Wall Street Journal.

В апреле компании заявили, что договорились о совместной разработке двух электромобилей для Honda на базе глобальной платформы электромобилей GM, работающих от аккумуляторов Ultium.

"Этот альянс поможет обеим компаниям ускорить инвестиции в будущие инновации в области мобильности за счет высвобождения дополнительных ресурсов", - сказал президент GM Марк Ройс.

Компании намерены разделить затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и разработку некоторых транспортных средств и двигателей в будущем.

Котировки акций GM в ходе торгов в четверг снижаются на 0,4%. С начала года капитализация американского автопроизводителя сократилась почти на 16%, Honda – на 13%.