Вице-премьер Григоренко возглавил набсовет ВЭБ вместо Мишустина
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета ВЭБ назначен вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Соответствующее распоряжение премьер Михаил Мишустин подписал в пятницу, оно опубликовано на сайте правительства.
Председателем набсовета ВЭБ до сих пор всегда выступал действующий премьер. Но правительство недавно изменило порядок назначения председателя наблюдательного совета госкорпорации: согласно принятым летом поправкам в закон о ВЭБе, эта должность перестала быть "по умолчанию" премьерской.
"Надеюсь, такие перемены повысят координацию деятельности ВЭБ.РФ, позволят принимать оперативные решения по тем важным проектам, которые ведёт институт развития", - сказал на встрече с главой ВЭБа Игорем Шуваловым премьер Мишустин, которого цитирует пресс-служба правительства.
Григоренко перешел в правительство из Федеральной налоговой службы (ФНС) в январе этого года. В должности вице-премьера бывший замглавы ФНС курирует вопросы разработки и исполнения федерального бюджета, совершенствования бюджетной системы, разработки и реализации налоговой политики, совершенствование контрольно-надзорной деятельности (в том числе и "регуляторную гильотину"), работу органов юстиции, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры.
Также вместе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым Григоренко занимается темой нацпроектов.