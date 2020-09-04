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Вице-премьер Григоренко возглавил набсовет ВЭБ вместо Мишустина

Вице-премьер Григоренко возглавил набсовет ВЭБ вместо Мишустина
Глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко и премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председателем наблюдательного совета ВЭБ назначен вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Соответствующее распоряжение премьер Михаил Мишустин подписал в пятницу, оно опубликовано на сайте правительства.

Председателем набсовета ВЭБ до сих пор всегда выступал действующий премьер. Но правительство недавно изменило порядок назначения председателя наблюдательного совета госкорпорации: согласно принятым летом поправкам в закон о ВЭБе, эта должность перестала быть "по умолчанию" премьерской.

"Надеюсь, такие перемены повысят координацию деятельности ВЭБ.РФ, позволят принимать оперативные решения по тем важным проектам, которые ведёт институт развития", - сказал на встрече с главой ВЭБа Игорем Шуваловым премьер Мишустин, которого цитирует пресс-служба правительства.

Григоренко перешел в правительство из Федеральной налоговой службы (ФНС) в январе этого года. В должности вице-премьера бывший замглавы ФНС курирует вопросы разработки и исполнения федерального бюджета, совершенствования бюджетной системы, разработки и реализации налоговой политики, совершенствование контрольно-надзорной деятельности (в том числе и "регуляторную гильотину"), работу органов юстиции, взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры.

Также вместе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым Григоренко занимается темой нацпроектов.

ВЭБ Михаил Мишустин Дмитрий Григоренко

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