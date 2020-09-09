Urals из-за коронавируса подешевела в Европе ниже $40 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Европе цена российской нефти Urals в Европе впервые с начала июня опустилась ниже $40 за баррель, сообщает ценовое агентство Argus.

"Давление на мировые котировки нефти оказывает ограниченный спрос на сырье на фоне опасений второй волны пандемии COVID-19. Переработчики во многих регионах мира снизили загрузку в связи с уменьшением доходности работы и накопления больших объемов готовой продукции", - объясняют аналитики агентства.

Из-за этого саудовская нефтекомпния Saudi Aramco объявила, что снизит цены на октябрьские партии нефти для поставщиков в Европе и странах АТР до наименьшего уровня с мая. Для трейдеров это стало сигналом о значительном снижении спроса. Вслед за Saudi Aramco понизили контрактные цены и другие поставщики с Ближнего Востока и Северной Африки, отмечает агентство.

Цена на Urals в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении во вторник снизилась на $2,1 за баррель, до $38,24 за баррель (cif Роттердам), вслед за североморским эталоном. Скидка на сорт увеличилась в этот день еще на $0,05 к Североморскому датированному, до $0,15 за баррель (cif Роттердам), пишет Argus.

Скидка на российский сорт возросла после информации об отгрузке "Роснефтью" в сентябре двух дополнительных партий Urals из балтийских портов. Тем не менее, экспорт Urals из Балтики в текущем месяце должен снизиться примерно на 43 000 баррелей в сутки (300 000 т) относительно августа, почти до 840 000 баррелей в сутки (3,5 млн т).

Стоимость партий Urals объемом по 80-100 тыс. т в Средиземноморье в абсолютном выражении также снизилась во вторник - на $2,05, до $38,74 за баррель(cif Аугуста). Премия на сорт сохраняется на уровне $0,35 за бррель (cif Аугуста) к Североморскому датированному, сообщает Argus.