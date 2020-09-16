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Фондовый рынок США вырос в первый день заседания ФРС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно повысились по итогам торгов во вторник, однако значение Dow Jones практически не изменилось.

Тем временем индикатор Nasdaq прибавил более 1% на фоне укрепления акций технологических компаний.

В понедельник фондовый рынок США вырос на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений. Значение Dow Jones увеличилось на 1,18%, S&P 500 - на 1,27%, Nasdaq прибавил 1,87%.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) во вторник начал очередное заседание, которое является первым с момента одобрения ФРС новой долгосрочной стратегии.

Новая стратегия, одобренная Федрезервом в конце августа, предусматривает изменение подхода центробанка к таргетированию инфляции. ФРС будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени".

В тексте, обнародованном по итогам июльского заседания, ФРС заявила, что намерена сохранять целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 0-0,25% годовых, пока не будет уверена, что "экономика выдержала последние события" и движется к поставленным целям.

"Инвесторы будут ждать прогнозов роста экономики США и инфляции и возможных ответов ФРС", - отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия, которого цитирует MarketWatch.

Оптимизм инвесторов во вторник поддержали данные Государственного статистического управления КНР, согласно которым розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Повышение розничных продаж было отмечено впервые в 2020 году.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре поднялся до 17 пунктов с 3,7 пункта месяцем ранее, что указывает на уверенный рост активности в штате. Значение индикатора значительно превысило консенсус-прогноз на уровне 6 пунктов, отмечает Trading Economics.

В то же время, объем промышленного производства в США в августе 2020 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) во вторник подорожали на 0,16%. Компания во вторник провела в онлайн-формате ежегодную презентацию новых продуктов.

Бумаги Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. повысились на 2,1%. Авиакомпания намерена привлечь денежные средства в размере $6,5 млрд под обеспечение программы лояльности SkyMiles.

Котировки Oracle Corp. (SPB: ORCL) выросли на 2,5%. Как сообщила газета The Wall Street Journal, китайская ByteDance Ltd., владелец TikTok, выбрала Oracle среди американских компаний, претендовавших на приобретение операций популярного сервиса обмена короткими видео в США.

Бумаги Citigroup Inc. (SPB: C) потеряли в цене 6,9%. Американский банк на этой неделе возобновит процесс сокращения рабочих мест по примеру своих конкурентов, в том числе Wells Fargo & Co. (SPB: WFC), отказываясь от данного ранее обещания взять паузу на период пандемии коронавируса.

Капитализация Charles Schwab Corp. (SPB: SCHW) снизилась на 2,7% после того, как онлайн-брокер сообщил, что ожидает незначительного снижения выручки в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют ее рост на 2,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 2,27 пункта (0,01%) - до 27995,6 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 17,66 пункта (0,52%) и составил 3401,2 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 133,67 пункта (1,21%) - до 11190,32 пункта.

ФРС Dow Jones Nasdaq

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