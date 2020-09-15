Рубль продолжил расти к доллару и евро из-за дорожающей нефти

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 75,04 руб. в 15:00, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,22 руб., подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,18 копейки - до 81,42 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 сентября на 47,36 копейки, до 75,1884 руб., и увеличил курс евро на 77,95 копейки, до 89,3614 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне развернувшейся вверх нефти. При этом трейдеры постепенно переходят в режим ожидания заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая 15-16 сентября проводит первое заседание с момента одобрения новой долгосрочной стратегии в конце августа.

Эксперты полагают, что американский ЦБ сохранит "голубиный" настрой на предстоящем заседании, поскольку экономике США, восстанавливающейся после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, по-прежнему нужна поддержка, пишет Bloomberg.

Экономисты ждут, что новая стратегия Федрезерва, предусматривающая более мягкий подход к денежно-кредитной политике, найдет отражение в конкретных мерах поддержки экономики, учитывая, что перспективы одобрения властями США очередной порции бюджетных стимулов становятся все более сомнительными.

Внимание участников рынка также направлено на новости, связанные с возможным отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что эта ситуация требует тщательного расследования с участием разных стран мира.

"При отсутствии внешних шоков, то есть жестких санкций и потрясений на сырьевых рынках, на конец года мы ожидаем пару "доллар-рубль" около 70 руб. "евро-рубль" - 83-85 руб. Главный риск санкций, это, конечно, ОФЗ, так как треть рынка принадлежит нерезидентам. На фоне неопределенной политики и более низких цен на нефть рублевые пары будут в сентябре волатильными. Санкции могут последовать и из-за кейса Навального и из-за белорусской истории. Финансовая помощь Беларуси вряд ли может ослабить российские финансы, но санкции могут нанести по ним серьезный и даже, можно сказать, драматический удар. На конец сентября мы ориентируемся примерно на 75 рублей за доллар США и 89 рублей за евро", - отмечает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

"В отношении рублевых активов сохраняется умеренное давление со стороны целого ряда факторов. Среди них и растущие санкционные риски, и снизившиеся в сентябре интервенции Минфина. Новым фактором становится ушедшая в более низкий ценовой диапазон нефть, стоимость которой оставалась стабильной последние недели. Тем не менее, рубль поддержат ожидания намеченной на четвертый квартал Минфином продажи валюты в рамках сделки по покупке Сбербанка и начало налогового периода", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник, несмотря на ухудшение прогнозов спроса МЭА и ОПЕК.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени во вторник увеличилась на 1,04% - до $40,2 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,34% - до $37,76 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, поддержку рынку оказывает ослабление доллара США и опасения перебоев с поставками нефти из Мексиканского залива из-за приближающегося шторма.

В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн баррелей в сутки.

ОПЕК в понедельник понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн баррелей в сутки в этом году. Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ запланирована на 17 сентября, однако аналитики не ожидают больших перемен по ее итогам, пишет S&P Global Platts.

ЦБ РФ с 8 по 11 сентября продавал валюту по 2,4 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. 7 сентября ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 9,6 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (три-шесть месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок, а также ставка на срок один месяц увеличились на 1 базисный пункт - до 4,37%, 4,45% и 4,5% годовых соответственно. Ставки на сроки три и шесть месяцев остались на прежнем уровне - 4,63% и 4,66% годовых соответственно.