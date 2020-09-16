"Газпром" спрогнозировал рекордные показатели по экспорту в 2020 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт природного газа в дальнее зарубежье в 2020 году будет в пределах пяти лучших результатов за всю историю корпорации, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Текущие производственные показатели "Газпрома" полностью соответствуют рыночному спросу и макроэкономическому положению в целом. "Газпром" удерживает сильные показатели ликвидности, высокую уверенность и надежность в своей работе. Ситуация сейчас, в последние месяцы, нормализуется", - заявил он.

"В августе этого года "Газпром" поставил потребителям в Российской Федерации на пять процентов больше, чем в июле этого года, а на экспорт - на 12 процентов больше. Если сравнивать показатели поставки газа в дальнее зарубежье, август этого года с августом предыдущего года, то объем поставки превысил 16,3 миллиарда кубометров газа - это значительные объемы. Можно сейчас уже абсолютно точно сказать, что в 2020 году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье объем газа, который войдет в пятерку лучших показателей за всю историю поставки", - сказал глава "Газпрома".