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В Минфине рассчитывают на получение 650 млрд руб. дивидендов в 2020 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает на поступления от дивидендов на принадлежащие государству пакеты в размере 650 млрд рублей в 2020 году. В следующем году этот показатель снизится из-за более слабых финрезультатов компаний, при этом принцип - 50% прибыли на дивиденды - останется незыблемым, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

План на 2021 год равен 442 млрд рублей. "Подход тот же самый, исходя из 50% прибыли. Конечно, текущий год с его снижением финансовых показателей, безусловно, скажется и на финансовых результатах работы компаний. Поэтому принципы сохранятся, но размер дивидендов будет скорректирован в меньшую сторону", - сказал Силуанов журналистам.

От Сбербанка, контрольный пакет акций которого в этом году перешел от ЦБ правительству, Минфин ждет тех же 50% прибыли и по итогам 2020 года, как и за 2019 год.

"Сбербанк, мы учитываем, заплатит, как и остальные наши компании, 50%", - заявил министр.

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Минфин РФ Антон Силуанов

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